Підпалив петарду і поклав її собі в рот: у Польщі під час протесту медиків загинув чоловік

Підпалив петарду і поклав її собі в рот: у Польщі під час протесту медиків загинув чоловік

Літній чоловік був невдоволений протестом медиків і називав його політичним.

У суботу, 18 вересня, у Варшаві під час протесту медиків біля канцелярії прем’єр-міністра Польщі пролунав гучний вибух. 70-річний колишній військовий, який був невдоволений цим мітингом, поклав собі в рота запалену петарду. Чоловіка з покаліченим обличчям доправили до лікарні, де він помер від отриманих травм.

Вибух стався вранці, коли медики проводили пресконференцію, яку одразу ж призупинили. Про це пише Onet.pl.

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У поліції заявили, що це не був постріл з пістолета, а, скоріше за все, – петарда чи інший вибуховий предмет. Правоохоронці розслідують цей інцидент. Про те, що чоловік кинув собі до рота саме петарду, пише tvp.info.

Загиблий – військовий пенсіонер. Про це повідомляє RMF FM. Видання зазначає, що правоохоронці нібито знайшли в нього прощальний лист. Там він написав, що, зокрема, протестував власне проти мітингу медиків, бо він є політичним.

Нагадаємо, на акції протесту в усій Польщі медики вийшли 11 вересня. Вони мають вісім головних вимог, основна з яких – підвищення зарплати. Уже тиждень біля канцелярії прем’єра розташоване "біле містечко" – протестувальники встановили намети та стенди.

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