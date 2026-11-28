Кремль влаштовує диверсії у Європі / © pexels.com

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У серпні та вересні 2026 року близько 20% російських диверсійних атак у Європі відбулися на території Німеччини.

Такі дані наводить британський аналітичний центр International Institute for Strategic Studies (IISS), пише BILD.

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Дослідники виокремили три хвилі диверсій після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Перша тривала від листопада 2024-го до березня 2025 року. За цей час зареєстрували 55 інцидентів, більш ніж половина з яких сталася в Німеччині. Основними цілями були підприємства оборонної промисловості.

Друга хвиля припала на період від вересня до грудня 2025 року. Тоді зафіксували 61 інцидент, причому 36% із них сталися в Польщі. Найчастіше диверсанти атакували транспортну та логістичну інфраструктуру.

Під час третьої хвилі, у серпні та вересні 2026 року, дослідники зафіксували 25 інцидентів. По 20% із них припало на Німеччину та країни Балтії, ще 24% — на Польщу.

Загалом від жовтня 2025-го до вересня 2026 року основними цілями диверсій були підприємства оборонної промисловості — 28% випадків, транспортна інфраструктура — 22%, а також енергетичний сектор — 7%. За оцінкою IISS, ці галузі й надалі залишатимуться серед головних цілей, особливо якщо їхня діяльність пов’язана з підтримкою України.

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Автори доповіді також визначили три категорії виконавців диверсій. До першої належать завербовані за невеликі гроші люди, яким доручають прості завдання — наприклад, вандалізм або підпали. Друга категорія — більш підготовлені агенти, здатні застосовувати саморобні вибухові пристрої. Третя — співробітники російських спецслужб, які організовують складні операції проти особливо важливих об’єктів.

Серед прикладів диверсій у Німеччині дослідники згадують спробу атаки на український літак Ан-124 в аеропорту Лейпцига в серпні 2026 року. Для цього планували використати безпілотник із вибухівкою, однак пристрій не спрацював.

У вересні поблизу штаб-квартири компанії Rohde & Schwarz у Мюнхені стався вибух біля будівельних контейнерів. Компанія розробляє обладнання для силових структур і військових.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині 54-річний чоловік, який має українське та російське громадянство, визнав, що збирав інформацію для російської спецслужби ФСБ.

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Ми раніше інформували, що британські фахівці попередили про нову тактику Кремля, яка може поставити під удар неочікувані об’єкти в Європі.

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