Підписали контракти: Росія заявила про готовність надати Лукашенку винищувачі та систему ППО

РФ готова надати Білорусі авіаційну техніку, зокрема винищувачі та ППО.

Росія підписала з Білоруссю контракти на постачання військових літаків та озброєння і готова його надати, якщо влада країни про це попросить. Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Буде заявка - будемо постачатимемо. Невже ми не поставимо С-400 (система протиповітряної оборони дальньої дії. - Ред) союзній державі? Але поки ніяких заявок немає. Як отримаємо - розглядатимемо", - заявив у неділю, 14 листопада, глава Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) РФ Дмитро Шугаєв на Dubai Airshow-2021.

За його словами, РФ підписала з Білоруссю контракти на постачання авіаційної техніки, зокрема винищувачів та гелікоптерів, а також засобів ППО та іншої продукції військового призначення.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив президента РФ Володимира Путіна розмістити біля кордонів російські "Іскандери". Удар цих ракетних установок поширюється на відстань до 500 кілометрів.

Як відомо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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