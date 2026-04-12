Підприємець викупив шахтний комплекс ядерних ракет часів Холодної війни: що з цього вийшло

Шахта ядерних ракет у США / © скриншот з відео

Австралійський бізнесмен Нік Галік придбав у уряду США виведений з експлуатації ракетно-ядерний шахтний комплекс часів Холодної війни за понад 10 мільйонів доларів. У переобладнаному об’єкті він планує розмістити центр обробки даних зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє Business Insider.

Виведений з експлуатації ядерний шахтний комплекс поблизу Денвера, штат Колорадо колись міг у будь-який момент запустити три ядерні ракети потужністю 4,5 мегатонни.

Ракети Titan I, які тут зберігалися, мали висоту 98 футів і могли доставляти ядерну боєголовку на відстань 10 000 км. Однак вони виявилися недовговічними. Уже до початку 1965 року ці ракети визнали застаріли і демонтували. Їм на зміну прийшли міжконтинентальних балістичних ракет «Титан II» та «Мінітмен I».

У наступні роки уряд США вивіз цінні матеріали з бункерів та продав більшість об’єктів державним та приватним власникам.

За словами Ніка Галіка, після того, як бункер було виведено з експлуатації, його використовували урядові оборонні підрядники та Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів.

Бізнесмен задокументував кожен крок своєї подорожі цим об’єктом на YouTube-каналі Nuclear Bunker Living. Перший епізод, завантажений у вересні 2021 року, коли було здійснено придбання, показує, як він вперше самостійно досліджує бункер.

Шахта опускається на глибину 165 футів (54 метри) під поверхню, що достатньо для розміщення ракет та обладнання, необхідного для їх запуску. Різні пускові установки, куполи управління, енергетичний купол та інші зони роблять об’єкт розлогим комплексом.

Багато реліквій досі залишаються в диспетчерській та інших приміщеннях, зокрема фрагменти столу, з якого мав би бути запрограмований запуск.

Оскільки штучний інтелект потребує великої кількості енергії, а також безпечного та надійного простору для даних, підземні місця, такі як об’єкт Халіка, можуть виявитися найкращими місцями для його використання.

Критичним фактором є прохолодна температура в бункері, яка навіть влітку становить 10 градусів Цельсія, що є оптимальним для центру обробки даних, щоб запобігти перегріву серверів.

Для живлення центру обробки даних бізнесмен замінить дизельну інфраструктуру об’єкта на невеликі ядерні реактори, щоб уникнути клопотів із перезаправкою.

В одному з приміщень Галік планує створити нічний клуб з діджеєм, баром, лаунжами для вживання алкоголю та танцюристами.

Нік Галік планує створити нічний клуб з діджеєм, баром, лаунжами для вживання алкоголю та танцюристами.