Підрив на БАМі і снаряди з Північної Кореї: полковник запасу СБУ Притула про важливість операції

За словами експерта, цим тунелем йдуть снаряди та все інше, що потрапляє до Росії з Північної Кореї.

СБУ вже вдруге провела успішну операцію на Байкало-Амурській залізничній магістралі.

Як ця операція вплине на здатність Росії забезпечувати фронт боєприпасами і технікою, пояснив військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула, передає "Еспресо".

На його думку, вибухи Північномуйському тунелі в Бурятії та руйнування двох мостів – це досить серйозний удар по російській території.

"Щодо стратегічного значення цього тунелю, то, по-перше, він з'єднує Далекий Схід з європейською частиною РФ. По цьому тунелю і по двох мостах, які розташовані поруч, до речі, там теж щось сталося, йдуть вантажі. Тобто йде озброєння для забезпечення російських військ, перекидається техніка та бронетехніка, які знімаються зі зберігання. Також по цьому тунелю йдуть снаряди та все інше, що потрапляє до Росії з Північної Кореї. Там у них є своя власна гілка", – заявив експерт.

Михайло Притула пояснив, що затримка логістики на цьому маршруті призведе до того, що Росія на певний час втратить можливість перекидати техніку.

"Це дуже серйозна подія, бо інших доріг там немає. Якщо подивимося на календар та на прогноз погоди, то побачимо, що в тому регіоні РФ стоять добрячі морози, і не так добре там ремонтувати ті два зруйновані мости. Тобто це треба викликати потяги, спочатку до одного мосту, потім до другого. А це серйозні конструкції. А щодо тунелю, то це 5 км від найближчого входу в тунель, ще треба туди добратися і витягти ті ешелони, які є. Відповідно, необхідно ще буде перевірити будівельні конструкції, бо під дією потужного вогню бетон втрачає свою міцність. Тобто часу це займе пів року, мінімум до весни. А за цей час може багато подій відбутися", – зазначив полковник запасу СБУ.

Крім того, експерт вважає, що внаслідок руйнування логістчного маршруту, який з'єднує російський Далекий Схід з європейською частиною РФ, збільшиться роль Китаю у забезпеченні всім необхдіним.

"Тепер Китай має забезпечувати Далекій Схід усім необхідним, потрохи його освоюючи. Вже можна починати китайську п'ятирічку на тій території", – підсумував Михайло Притула.

Нагадаємо, в ніч проти 30 листопада прогримів вибух в Північномуйському тунелі на Байкало-Амурській магістралі (Бурятія). Цей тунель є найдовшим залізничним тунелем у Росії. Під час руху вантажного потяга спрацювали чотири вибухівки.

Наступного дня був підірваний ще один вантажний потяг, що прямував запасним маршрутом — через Чортовий міст.

Під час руху поїзда на високій 35-метровій переправі спрацювала закладена в нього вибухівка. Від вибуху спалахнули шість цистерн, до гасіння пожежі залучили пожежний поїзд.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ці підриви.

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