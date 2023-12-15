Підрив нафтобази у Воронежі: легіон "Свобода Росії" розповів деталі та показав відео

Легіон “Свобода Росії” підірвав нафтобазу у Воронежі. На це знадобилася “одна безсонна ніч та сірник”.

Про це написали в телеграм-каналі легіону.

Там пояснили, що для того, аби знищити паливо супротивника на фронті, потрібно провести розвідку за кілька днів, витратити енну кількість снарядів, залучити артилеристів та операторів БПЛА. Проте щоб знищити паливо в тилу – потрібен сірник і одна безсонна ніч.

“Щоб знищити танк на фронті – потрібен дрон, гаубиця, міномет або далекобійна гармата, розрахунок з кількох людей і часто кількагодинна розвідка. Щоб знищити танк у тилу, достатньо відкрутити одну гайку на заводі-виробнику. Загалом передаємо гаряче привітання і величезну повагу всім невідомим патріотам, які працюють на нашій Батьківщині”, - наголосили в легіоні.

Легіон “Свобода Росії” підірвав нафтобазу у Воронежі

Формування також відзвітувало, що у російських військових тепер мінус один резервуар з паливом “Роснефті” у Воронежі.

“Природні ресурси Росії мають працювати на Росію, а не на злочинну війну. Опір працює. Росія буде вільною”, - наголосили в легіоні.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху на нафтобазі компанії “Роснефть” у російському місті Воронежі спалахнула пожежа.

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