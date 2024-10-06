Підрив пейджерів у Лівані: у WP розкрили деталі унікальної операції Ізраїлю про "Хезболли"

Ізраїльська розвідка продала своїм ворогам, терористичному угрупованню "Хезболла", пейджери, якими потім їх підірвала. Операцію Моссаду "Пейджери" почали планувати ще 2022 року. Основна мета операції полягала в тому, щоб підірвати вплив Хезболли на полі бою, посіявши хаос серед її командних структур, використовуючи новітні технології для масового ураження бойовиків.

Про те як готувалася операція, пише The Washington Post.

Ізраїльська бомба

Не було жодного ризику, що пейджери коли-небудь можуть бути відстежені ізраїльськими спецслужбами. Лідери Хезболли були настільки вражені, що купили 5000 із них і почали роздавати їх бійцям середнього рівня та допоміжному персоналу в лютому.

Ніхто з користувачів не підозрював, що вони носять геніально виготовлену ізраїльську бомбу. І навіть після того, як тисячі пристроїв вибухнули в Лівані та Сирії, мало хто оцінив найзловіснішу функцію пейджерів: двоетапну процедуру шифрування, яка гарантувала, що більшість користувачів тримали пейджер обома руками, коли він вибухнув.

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За словами ізраїльських, американських і близькосхідних офіційних осіб, близько 3000 офіцерів і членів "Хезболли" — більшість із них — представники тилу — були вбиті або покалічені, а також невідома кількість цивільних осіб, коли ізраїльська розвідувальна служба Моссад дистанційно запустила пристрої на 17 вересня.

Як шпигунське ремесло, це без аналогів одне з найуспішніших і найвинахідливіших проникнень розвідувальних служб на ворога в новітній історії.

Перша частина плану

З часом лідери Хезболли навчилися турбуватися про вразливість угруповання до ізраїльського стеження та хакерства, побоюючись, що навіть звичайні мобільні телефони можуть бути перетворені на контрольовані Ізраїлем пристрої для підслуховування та відстеження.

Основна мета операції полягала в тому, щоб підірвати вплив Хезболли на полі бою, посіявши хаос серед її командних структур, використовуючи новітні технології для масового ураження бойовиків.

Так народилася ідея створення свого роду комунікаційного троянського коня, повідомили чиновники. Хезболла шукала захищені від злому електронні мережі для передачі повідомлень, і Моссад придумав пару хитрощів, які змусили групу ополченців придбати пристрої, які здавалися ідеальними для роботи — обладнання, яке Моссад розробив і зібрав в Ізраїлі.

Першу частину плану, міновані рації, Моссад почав доставляти до Лівану майже десять років тому, 2015 року. Мобільні радіостанції містили величезні батарейні блоки, приховану вибухівку та систему передачі, яка дала Ізраїлю повний доступ до комунікацій Хезболли.

Протягом дев’яти років ізраїльтяни задовольнялися тим, що прослуховували "Хезболлу", заявили офіційні особи, залишаючи за собою можливість перетворити рації на бомби під час майбутньої кризи. Але потім з’явилася нова можливість і новий блискучий продукт: маленький пейджер, оснащений потужною вибухівкою. За іронією долі, Хезболла в кінцевому підсумку опосередковано заплатить ізраїльтянам за крихітні бомби, які вб'ють або поранять багатьох її оперативників.

Лінія пейджерів під брендом Apollo

Оскільки лідери Хезболли були готові до можливого саботажу, пейджери не могли походити з Ізраїлю, Сполучених Штатів чи будь-якого іншого союзника Ізраїлю. Тож 2023 року група почала отримувати пропозиції про масову закупівлю пейджерів Apollo під тайванським брендом, добре визнаної торгової марки та лінійки продуктів, які розповсюджуються по всьому світу та не мають помітних зв’язків із ізраїльськими чи єврейськими інтересами. За словами офіційних осіб, тайванська компанія не знала про план.

Пропозиція про продаж надійшла від чиновника з маркетингу, якому довіряє Хезболла, який має зв’язки з Apollo. Представник відділу маркетингу, жінка, особу та національність якої офіційні особи відмовилися розкривати, була колишнім торговим представником тайванської фірми на Близькому Сході, яка заснувала власну компанію та придбала ліцензію на продаж лінійки пейджерів під маркою Apollo. Минулого вона запропонувала Хезболлі угоду на один із продуктів, які продавала її фірма: міцний і надійний AR924.

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"Вона підтримувала зв’язок з "Хезболлою» і пояснила їм, чому більший пейджер із більшою батареєю кращий за оригінальну модель", — сказав ізраїльський чиновник, ознайомлений із деталями операції.

"Однією з головних переваг AR924 було те, що його можна було заряджати за допомогою кабелю. І батареї витримали довше", – сказав чиновник.

Пейджери збирали в Ізраїлі

Як виявилося, фактичне виробництво пристроїв було передано стороннім підрядникам, а представник відділу маркетингу не знав про операцію та не знав, що пейджери фізично збиралися в Ізраїлі під наглядом Моссаду. За словами офіційних осіб, знайомих зі змовою, пейджери Моссада, кожен з яких важив менше трьох унцій, мали унікальну функцію: акумуляторну батарею, яка приховувала невелику кількість потужної вибухівки.

Завдяки інженерному подвигу компонент бомби був настільки ретельно захований, що його практично неможливо було виявити, навіть якщо пристрій розібрали. Ізраїльські офіційні особи вважають, що Хезболла справді розібрала деякі з пейджерів і, можливо, навіть просвічувала їх рентгенівськими променями.

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Також невидимим був віддалений доступ Моссада до пристроїв. Електронний сигнал від служби розвідки міг спровокувати вибух тисячі пристроїв одночасно. Але, щоб забезпечити максимальний збиток, вибух також може бути викликаний спеціальною двоетапною процедурою, необхідною для перегляду захищених повідомлень, які були зашифровані.

"Вам потрібно було натиснути дві кнопки, щоб прочитати повідомлення. На практиці це означало використання обох рук", - сказав чиновник.

Зашифроване повідомлення

Більшість високопоставлених посадових осіб в Ізраїлі не знали про цю можливість до 12 вересня. Цього дня прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху викликав своїх радників з розвідки на зустріч для обговорення можливих дій проти Хезболли.

Згідно з коротким підсумком зустрічі, яку опублікували кілька тижнів потому офіційні особи, проінформовані про подію, представники Моссаду запропонували перший погляд на те, що було однією з найсекретніших операцій агентства. До того часу ізраїльтяни розмістили міновані пейджери в руках і кишенях тисяч бойовиків Хезболли.

Співробітники розвідки також говорили про давнє занепокоєння: із загостренням кризи на півдні Лівану зростав ризик виявлення вибухівки. Роки ретельного планування та обману можуть швидко зійти нанівець.

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За словами офіційних осіб, в органах безпеки Ізраїлю спалахнули гострі дебати. Усі, включаючи Нетаньяху, визнали, що тисячі вибухаючих пейджерів можуть завдати незліченної шкоди Хезболлі, але також можуть спровокувати жорстоку відповідь, у тому числі масований ракетний удар у відповідь вцілілими лідерами Хезболли, і Іран, можливо, приєднається до сутички.

"Було зрозуміло, що існують певні ризики" – сказав ізраїльський чиновник.

Деякі, включно з високопоставленими чиновниками Армії оборони Ізраїлю, попереджали про можливість повномасштабної ескалації з Хезболлою, навіть коли ізраїльські солдати продовжували операції проти ХАМАС у Газі. Але інші, насамперед Моссад, побачили можливість порушити статус-кво за допомогою "чогось більш інтенсивного".

Сполучені Штати, найближчий союзник Ізраїлю, не були поінформовані про міновані пейджери або внутрішні дебати щодо того, чи їх запускати, заявили офіційні особи США.

Зрештою Нетаньяху схвалив спрацьовування пристроїв, поки вони можуть завдати максимальної шкоди.

За словами офіційних осіб, Моссад знав про місцезнаходження лідера в Лівані роками та уважно відстежував його пересування. Проте ізраїльтяни стримували вогонь, впевнені, що вбивство призведе до тотальної війни з угрупованням ополченців і, можливо, також з Іраном.

Американські дипломати тиснули на Насраллу, щоб той погодився на окреме припинення вогню з Ізраїлем, без зв’язку з бойовими діями в Газі, сподіваючись на угоду, яка могла б призвести до виведення бойовиків Хезболли з південних ліванських баз, які загрожували громадянам Ізраїлю в громадах поблизу кордону.

Високопоставлені ізраїльські чиновники заявили, що висловили підтримку пропозиції про припинення вогню, але Насралла відмовився від своєї згоди, наполягаючи на припиненні вогню спочатку в Газі.

17 вересня, навіть коли у найвищих колах національної безпеки Ізраїлю точилися дебати про те, чи варто завдавати удару лідеру Хезболли, тисячі пейджерів під маркою Apollo задзвонили або вібрували одночасно по всьому Лівану та Сирії. На екрані з’явилося коротке речення арабською мовою: "Ви отримали зашифроване повідомлення", — написано.

Ліквідація Насралла

Оперативники Хезболли сумлінно дотримувалися інструкцій щодо перевірки закодованих повідомлень, натиснувши дві кнопки. У будинках і магазинах, в автомобілях і на тротуарах вибухами розірвало руки і відірвало пальці. Менш ніж через хвилину тисячі інших пейджерів вибухнули за дистанційною командою, незалежно від того, чи торкався користувач свого пристрою.

Наступного дня, 18 вересня, сотні рацій вибухнули таким же чином, убивши та покалічивши користувачів і випадкових перехожих.

Це був перший із серії ударів, спрямованих у серце одного з найпалкіших ворогів Ізраїлю. Коли Хезболла хиталася, Ізраїль завдав удару знову, обстрілявши штаб-квартиру угруповання, арсенали та матеріально-технічні центри 2000-фунтовими бомбами.

Найбільша серія авіаударів сталася 27 вересня, через 10 днів після вибуху пейджерів. Атаку, спрямовану на глибоко закопаний командний центр у Бейруті, було наказано Нетаньяху, коли він їхав до Нью-Йорка для виступу в Організації Об’єднаних Націй, у якому, звертаючись до Хезболли, він заявив: «Досить».

"Ми не приймемо армію терористів, розташовану на нашому північному кордоні, здатну вчинити ще одну різанину в стилі 7 жовтня", — сказав Нетаньяху у своїй промові.

Наступного дня, 28 вересня, Хезболла підтвердила те, що більшість світу вже знала: Насралла, полум’яний лідер групи та заклятий ворог Ізраїлю - мертвий.

Зазначимо, Ізраїль 27 вересня завдав масованого авіаудару по штаб-квартирі "Хезболли" в Бейруті. В результаті цього загинув лідер організації Хасан Насралла.