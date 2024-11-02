Підрив "Північних потоків": німецький водолаз спростував версію про "українських диверсантів"

Німецький водолаз та підводний археолог Свен Томас вважає, що здійснити підрив підводних газопроводів "Північні потоки" силами кількох "українських диверсантів" з яхти "Андромеда" практично було неможливо, а розслідування злочину припустилося низки помилок.

Про це він розповів в інтерв'ю BILD.

"У міжнародних ЗМІ вже майже два роки обговорюється версія про те, що газопроводи "Північний потік" підірвала група українських диверсантів, яка орендувала вітрильну яхту "Андромеда". Українці нібито завантажили на борт водолазне спорядження та вибухівку, а згодом встановили її на дні Балтійського моря на глибині близько 80-90 метрів", – нагадує передісторію видання.

Втім німецький підводний археолог Свен Томас спростував цю версію і вважає її взагалі неможливою. За його словами, для підводного занурення потрібна не одна яхта, а ціла група суден плюс нерухома платформа з кранами, якорями та баластом загальною масою близько 1 тонни.

Отже, щоб поринати з борту яхти, її потрібно було б точно зафіксувати над місцем запланованої диверсії. А для цього необхідно було б опустити на дно 3-4 важкі якорі з канатами довжиною 300-500 м, інакше яхту зносило б у відкритому морі вітром і хвилями.

Другий аргумент Свена Томаса, який доводить нездійсненність такої диверсії, – це потужність двигуна "Андромеди", яка становить 75 кінських сил.

"Цього не вистачило б, щоб залишатися в районі "Північних потоків" за допомогою постійного маневрування. Крім того, яхта не могла б прийняти на борт 400 кг вибухівки", – вважає водолаз.

Нагадаємо, влітку 2024 року у західних ЗМІ з'явилась інформація, що у Німеччині встановили особу одного з диверсантів, який здійснив підрив газопроводу "Північний потік". Проте арешт українця так і не відбувся.

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