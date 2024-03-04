Підрив залізничного мосту в Самарській області РФ: у ГУР повідомили про наслідки атаки

Залізничний міст отримав значні пошкодження.
Українська розвідка підтверджує, що вивела з ладу залізничний міст через річку Чапаєвка у Самарській області на росії, підірвавши його. Рух поїздів паралізовано.
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України у понеділок, 4 березня.
"4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій. Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "полімєр" у місті чапаєвск самарської області", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ГУР, залізничний міст отримав значні пошкодження. Його використання у найближчі декілька тижнів є неможливим.
Нагадаємо, вранці 4 березня російські телеграм-канали повідомили, що у Самарській області Росії невідомі підірвали опору мосту через річку Чапаєвка.
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