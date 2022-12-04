"Підриватимуть танки": російський депутат хоче "мобілізувати" бездомних собак на війну проти України

Російський депутат з міста Орел Віктор Макаров пропонує "мобілізувати" бездомних собак та відправити їх на війну проти України.

Про це пишуть російські пропагандисти із Орла.

За даними пропагандистів, під час засідання депутатів у міста Орел, на якому вирішувалось питання, що робити із бездомними собаками, депутат-комуніст Віктор Макаров запропонував "мобілізувати" тварин, трохи їх підівчити та відправити до України "підривати танки".

"Пропоную виховати цих собак для підривів танків", - заявив російський депутат.

Проте інші місцеві депутати не підтримали ініціативи комуніста та продовжили обговорювати рішення проблеми. Російські пропагандисти додають, що Макаров раніше пропонував "відправити безпритульних собак до Китаю".

Інші інциденти у Росії

У Росії в Казані затримали дівчину через плакат "Я люблю свого тата". Її звинуватили у дискредитації армії, затримали на два дні та оштрафували на 30 тисяч рублів.

Ще одного росіянина покарали через сон із Володимиром Зеленським. Він заявив, що йому приснилось, як його мобілізували і на фронті він познайомився з президентом України.

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