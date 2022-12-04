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"Підриватимуть танки": російський депутат хоче "мобілізувати" бездомних собак на війну проти України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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523
Час на прочитання
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"Підриватимуть танки": російський депутат хоче "мобілізувати" бездомних собак на війну проти України

Фото: pixabay.com

Російський депутат придумав, як вирішити проблеми із великою кількістю безпритульних собак.

Російський депутат з міста Орел Віктор Макаров пропонує "мобілізувати" бездомних собак та відправити їх на війну проти України. 

Про це пишуть російські пропагандисти із Орла. 

За даними пропагандистів, під час засідання депутатів у міста Орел, на якому вирішувалось питання, що робити із бездомними собаками, депутат-комуніст Віктор Макаров запропонував "мобілізувати" тварин, трохи їх підівчити та відправити до України "підривати танки". 

"Пропоную виховати цих собак для підривів танків", - заявив російський депутат. 

Проте інші місцеві депутати не підтримали ініціативи комуніста та продовжили обговорювати рішення проблеми. Російські пропагандисти додають, що Макаров раніше пропонував "відправити безпритульних собак до Китаю". 

Інші інциденти у Росії 

У Росії в Казані затримали дівчину через плакат "Я люблю свого тата". Її звинуватили у дискредитації армії, затримали на два дні та оштрафували на 30 тисяч рублів. 

Ще одного росіянина покарали через сон із Володимиром Зеленським. Він заявив, що йому приснилось, як його мобілізували і на фронті він познайомився з президентом України. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
523
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