Підробки з онлайн-магазину: у Росії видавали китайські іграшки за власні безпілотники

Підробки з онлайн-магазину: у Росії видавали китайські іграшки за власні безпілотники

Проєкти моделей безпілотників російської компанії виявилися іграшковими літачками.

У Росії збройова компанія "Кронштадт", що називає себе "лідером безпілотної індустрії" РФ, представила на виставці два проєкти безпілотників. Але виявилося, що це не "високі сучасні розробки", а іграшки китайського виробництва з онлайн-магазину AliExpress.

На це звернув увагу російський блогер Рустем Адагамов повідомив у Facebook.

"Два комплекси малорозмірних безпілотних літальних апаратів для оперативного візуального огляду виявилися недорогими китайськими іграшками, які продаються на AliExpress", — йдеться у повідомленні.

За словами блогера, SMMники російської компанії спочатку намагалися дискутувати з коментаторами, які звернули увагу на обман.

Нагадаємо, що в Росії офіційно створили стандарт масових поховань на випадок війни.

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