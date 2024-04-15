Підробляла документи за шалені гроші: в Польщі затримали зухвалу українку

В польському Гданську прикордонники затримали 25-річну громадянку України, яка займалася підробкою документів. Слідчі виявили понад 2750 готових документів, вартість яких на чорному ринку може досягати 14,5 млн злотих.

Про це повідомили в Штабі прикордонної служби.

Як стало відомо, в ході слідства правоохоронці встановили, що від січня цього року в одній із орендованих квартир у Гданську масово підробляли документи у вигляді посвідок на проживання, польських та іноземних посвідчень, водійських прав, паспортів, віз, а також інших документів, видача яких належить до юрисдикції воєвод, Установи соціального страхування, роботодавців, лікарів і страхових компаній.

Крім того, прикордонники виявили обладнання, необхідне для виготовлення такого роду документів у вигляді штампів консульств, провінційних установ, екзаменаторів водійських прав, лікарів та іноземної поліції.

Були також готові пакети документів, підготовлені для відправки одержувачам, які знаходяться по всьому світу.

У результаті обшуку вилучено сліди висушених рослин, дрібну луску та готівку в сумі приблизно 23 000 злотих. Проведені заходи стали наслідком затримання громадянина Іраку, яке відбулося на початку лютого 2024 року в аеропорту Гданська. Чоловік намагався перетнути кордон за підробленими румунськими документами, такими як паспорт, ідентифікаційна картка та водійські права. Водночас прикордонна застава в Гданську співпрацювала з митницею в Гдині.

Окремі документи на чорному ринку коштують до кількох тисяч євро залежно від їх типу та ступеня підробки. За версією слідства, набір міг коштувати до 11 тисяч євро.

Підозрювану у скоєнні злочину доставили до Гданської окружної прокуратури Олива, де їй висунули звинувачення у підробці документів, за що їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Україна та Польща ведуть переговори щодо того, щоб системи ППО Patriot прикривали західні області.

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