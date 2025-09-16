Підрив "Північних потоків": Італія ухвалила рішення про долю українця

Газопровід «Північний потік» / © Associated Press

Реклама

Суд Італії погодив екстрадицію до Німеччини українського громадянина Сергія Кузнєцова, підозрюваного у координації вибухів на газопроводах «Північний потік» 2022 року.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про те, щоб передати Кузнєцова, затриманого 21 серпня у Ріміні за європейським ордером, до Верховного федерального касаційного суду Німеччини. Рішення стало результатом слухання, що відбулося 9 вересня.

Реклама

Адвокат підозрюваного Нікола Канестріні заявив про намір оскаржити екстрадицію в Касаційному суді Італії. За його словами, під час справи були порушені фундаментальні права українця — «право на справедливий судовий розгляд, умови утримання під вартою та функціональний імунітет».

За серпневою заявою німецької прокуратури, Кузнєцов входив до групи, яка встановила вибухові заряди на трубопроводах біля данського острова Борнгольм у Балтійському морі. Українцеві висунуто обвинувачення у змові з метою здійснення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, підрив газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», якими російське блакитне пальне транспортувалося до Німеччини, стався 26 вересня 2022 року поблизу острова Борнгольм. Закладена на дні вибухівка пошкодили обидві гілки газопроводів, що призвело до масштабних руйнувань.

Після затримання в Італії у серпні 2025 року Кузнєцова, німецькі правоохоронці видали ордери на арешт ще шести українців, підозрюваних у причетності до диверсії на газопроводах «Північний потік». За даними німецьких журналістів, група підозрюваних могла використовувати яхту «Андромеда». Слідство припускає, що деякі члени екіпажу пов’язані з українськими спецслужбами чи військовими, але поки що немає доказів, що підрив був спланований державою.