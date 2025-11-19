Підрив “Північних потоків”: Італійський суд схвалив екстрадицію підозрюваного українця до Німеччини

Італія екстрадує українця, підозрюваного у підриві газопроводів «Півнісний потік»

Верховний суд Італії схвалив рішення про екстрадицію до Німеччини 49-річного українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводах «Північний потік» між Росією та Німеччиною, що сталися понад три роки тому. Касаційний суд відхилив остаточну апеляцію захисту, і Кузнєцова мають передати німецькій владі найближчими днями.

Про це повідомляє APNews.

Затримання та підозри

Сергій Кузнєцов був затриманий за європейським ордером на арешт 21 серпня у кемпінгу поблизу адріатичного прибережного міста Ріміні, де він відпочивав із сім’єю.

Згідно з екстрадиційними документами, німецька прокуратура підозрює, що саме Кузнєцов організував і здійснив підрив щонайменше чотирьох бомб на глибині від 70 до 80 метрів у Балтійському морі поблизу данського острова Борнхольм 26 вересня 2022 року. За даними слідства, потужність бомб становила від 14 до 27 кілограмів.

Внаслідок вибухів був пошкоджений газопровід «Північний потік-1», а також паралельний газопровід «Північний потік-2», який так і не був введений в експлуатацію.

Заперечення звинувачень та екстрадиція

Адвокат Кузнєцова, Нікола Канестріні, повідомив, що його клієнт буде переданий німецькій владі протягом найближчих днів, після того, як Касаційний суд Італії відхилив останню апеляцію захисту.

Кузнєцов заперечує свою причетність до вибухів, надаючи алібі: він стверджує, що на момент вибухів перебував в Україні на службі в ЗСУ. Попри остаточне рішення про екстрадицію, адвокат висловив упевненість, що його клієнт буде виправданий під час судового розгляду.

Нагадаємо, Польща заблокувала екстрадицію до Німеччини іншого підозрюваного у цій справі. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск чітко заявив, що Варшава не видаватиме Німеччині українця, якого підозрють у причетності до підриву «Північного потоку-2», назвавши головною проблемою саме будівництво російського газогону.