Підрив "Північних потоків": у чому звинувачують затриманого в Італії українця — ЗМІ
Сергія Кузнецова підозрюють у причетності до теракту проти Північного потоку. Італійський суд вирішує питання його екстрадиції.
В Італії затримали українця Сергія Кузнецова, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводі «Північний потік» у 2022 році.
Про це повідомляє видання Tagesschau.
За даними німецьких слідчих, Кузнецов очолював групу диверсантів, яка заклала вибухівку під водою.
«Ми розглядаємо це як значний прорив у розслідуванні», — заявили у прокуратурі Німеччини.
Підозри і звинувачення
За версією слідства, у вересні 2022 року Кузнецов керував операцією з борту яхти Andromeda. Йому закидають «антиконституційний саботаж», «умисне спричинення вибуху» та «руйнування будівель».
«Мій клієнт не причетний до жодних злочинів. Ми будемо оскаржувати будь-яку екстрадицію до Німеччини», — заявив адвокат Кузнецова.
Що далі:
Італійський суд має вирішити питання екстрадиції українця. Очікується, що ключове засідання відбудеться вже наступного тижня.
Нагадаємо, сам вибух стався 26 вересня 2022 року неподалік острова Борнгольм: встановлені на дні вибухові пристрої пошкодили обидві гілки трубопроводів, спричинивши значні руйнування.