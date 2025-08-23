Північний потік

В Італії затримали українця Сергія Кузнецова, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводі «Північний потік» у 2022 році.

Про це повідомляє видання Tagesschau.

За даними німецьких слідчих, Кузнецов очолював групу диверсантів, яка заклала вибухівку під водою.

«Ми розглядаємо це як значний прорив у розслідуванні», — заявили у прокуратурі Німеччини.

Підозри і звинувачення

За версією слідства, у вересні 2022 року Кузнецов керував операцією з борту яхти Andromeda. Йому закидають «антиконституційний саботаж», «умисне спричинення вибуху» та «руйнування будівель».

«Мій клієнт не причетний до жодних злочинів. Ми будемо оскаржувати будь-яку екстрадицію до Німеччини», — заявив адвокат Кузнецова.

Що далі:

Італійський суд має вирішити питання екстрадиції українця. Очікується, що ключове засідання відбудеться вже наступного тижня.

Нагадаємо, сам вибух стався 26 вересня 2022 року неподалік острова Борнгольм: встановлені на дні вибухові пристрої пошкодили обидві гілки трубопроводів, спричинивши значні руйнування.