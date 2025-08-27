Німецька поліція / © Associated Press

У справі про підрив трубопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2», який стався у вересні 2022 року, німецька влада видала ордери на арешт ще шести українців, яких підозрюють у причетності до диверсії. Раніше в Італії затримали українця Сергія К., якого вважають координатором операції.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau з посиланням на публікації в місцевих ЗМІ.

За інформацією журналістів, слідчі вважають, що група підозрюваних українців використовувала яхту «Андромеда».

Капітаном судна називають Юрія Т. з Одеси. У нього начебто великий досвід мореплавства — він ходив до Таїланду, навколо Бермудських островів, біля берегів Сомалі та в Карибському морі, а також кілька разів перетинав Атлантику і брав участь у регатах.

Журналісти стверджують, що Юрій Т. має два підроблені паспорти на імена «Михайло Попов» і «Юрій Котенко». У публікаціях йдеться, що під час останньої поїздки до Нідерландів він надав відбитки пальців, які співпали зі знайденими на «Андромеді».

Окрім капітана, на борту судна, за версією німецьких слідчих, перебували експерт з вибухівки та четверо водолазів, серед яких — 40-річна Валерія Т. із приватної школи дайвінгу в Києві.

Німецькі журналісти пишуть, що вона є рекордсменкою України з глибоководних занурень серед жінок у спеціалізованій дисципліні — 104 метри. Водночас трубопроводи «Північний потік» розташовані на глибині приблизно 80 метрів.

Ще один підозрюваний — Володимир С., який працював інструктором з дайвінгу в Києві. За інформацією слідчих, після підриву «Північних потоків» він залишився з родиною в Польщі, а коли влітку 2024 року німці звернулися до поляків з проханням затримати його, чоловік виїхав на автомобілі з дипломатичними номерами.

До групи також нібито входив 53-річний військовий Всеволод К., який, як припускається, загинув у бою на сході України наприкінці грудня 2024 року.

Раніше він проходив навчання у Збройних силах Німеччини. Сліди ДНК на документах, заповнених Всеволодом К., нагадували ті, що знайшли на яхті «Андромеда», пишуть німецькі журналісти-розслідувачі.

Ще один підозрюваний, Євген У., нібито належав до другої групи диверсантів, яка планувала підірвати трубопровід «Турецький потік». Коли ж ця спроба не вдалася, він із частиною вибухівки переїхав з Чорного моря до Балтійського. Німецьким правоохоронцям начебто вдалося відстежити його маршрут.

Слідчі припускають, що деякі члени екіпажу «Андромеди» мали зв’язки з українською спецслужбою або військовими. Однак у слідства немає даних, що підрив російських газопроводів був спланований українською державою.

Нагадаємо, підрив «Північних потоків», якими російський газ транспортувався до Німеччини, стався 26 вересня 2022 року поблизу острова Борнгольм. Вибухові пристрої, закладені на дні, пошкодили обидві гілки газопроводів, що призвело до масштабних руйнувань.

Затриманий в Італії за звинуваченням у координації операції з підриву українець Сергій К. очікує екстрадиції до Німеччини. Там йому мають висунути офіційні обвинувачення.