Підрив "Північних потоків": у Варшаві заарештували українця

У Польщі заарештували фігуранта у справі про підрив газогонів Nord Stream / © скриншот з відео

Реклама

У Польщі суд вирішив взяти під варту громадянина України Володимира З., якого у Німеччині підозрюють у причетності до вибухів, що пошкодили російські газогони «Північний потік» у 2022 році. Чоловіка заарештовано на сім днів для надання прокуратурі часу на підготовку документів і можливої екстрадиції підозрюваного до Німеччини.

Про це пише RMF24 із посиланням на рішення суду у Варшаві.

Роль фігуранта у справі

Володимир З. був затриманий за Європейським ордером на арешт (ENA), виданим німецьким судом. Німецька прокуратура вважає, що група диверсантів складалася з семи осіб, зокрема чотирьох водолазів, і використовувала для операції орендовану яхту «Андромеда». Володимир З. був інструктором з дайвінгу, який міг безпосередньо брати участь у підкладанні вибухових пристроїв на дні Балтійського моря.

Реклама

У вівторок, 30 вересня, Володимир З. був допитаний у Варшавській окружній прокуратурі, де не визнав висунутих німецьким правосуддям звинувачень.

Несподівані обставини арешту

Володимир З. проживав у Польщі майже три з половиною роки, мав будівельну фірму у Прушкові під Варшавою, де жив із дружиною та дітьми. Рік тому, коли німецький суд видав ENA, він виїхав до України, але згодом повернувся до Польщі, ймовірно, через Словаччину.

Обставини його арешту виявилися несподіваними. За даними журналістів, українець вирішив придбати нерухомість у Польщі. Як іноземець, він підлягав спеціальній процедурі перевірки. Його дані потрапили до підрозділу Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, де чиновники виявили, що Володимир З. перебуває в розшуку за німецьким ордером. Ця інформація запустила процедуру виконання ENA.

Протягом семи днів прокуратура має отримати необхідну документацію німецької сторони. Після цього буде вирішуватися питання про екстрадицію.

Реклама

Захист підозрюваного та апеляція

Адвокат Володимира З., Тимотеуш Папроцький, заявив, що подасть скаргу на рішення про арешт та використає всі можливі правові засоби для захисту клієнта. Адвокат розкритикував рішення суду, назвавши його «занадто далекосяжним» і наголосив, що його клієнт не мав наміру переховуватися.

«Якщо хтось живе в певній країні майже 3,5 року, якщо протягом цього часу щодо нього ведуться певні цивільні та адміністративні процедури, і він перебуває в цій країні, то — на мою думку — твердження про те, що існує побоювання втечі або перешкоджання слідству, є непереконливим у цій справі,» — підкреслив Папроцький.

Захисник також додав, що будь-який громадянин України, звинувачений у знищенні інфраструктури, що з’єднує Німеччину з Росією, «не повинен відповідати за це кримінально на території ЄС».

Інші затримання у справі про підрив «Північних потоків»

Це не перше затримання у справі про підрив газогонів. У серпні 2024 року італійська поліція затримала 49-річного українця Сергія Кузнєцова поблизу Ріміні, де він перебував на відпочинку.

Реклама

За версією німецької прокуратури, Сергій К. був одним із координаторів підриву. Слідчі стверджують, що саме він очолював групу, яка вийшла на Балтійське море на яхті «Андромеда» для здійснення атаки.

Минулого місяця Італія ухвалила рішення про долю українця. За рішенням суду він буде екстрадований до Німеччини.

Вибухи на газогонах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» сталися у вересні 2022 року поблизу острова Борнхольм, що спричинило серйозне пошкодження енергетичної інфраструктури.

Через кілька тижнів РФ звинуватила британських військових у підриві «Північних потоків». У Великій Британії назвали ці звинувачення «фальшивими заявами епічного масштабу».