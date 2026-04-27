Підрив "Північних потоків": журналіст заявив про причетність еротичної моделі (фото)

Серед підривників «Північних потоків» була колишня еротична модель Фрейя / © Bild

Американський журналіст Боян Панчевскі розкрив неочікувані подробиці підриву російських нафтопроводів «Північний потік». Він стверджує, що у групі диверсантів була жінка з еротичним минулим на ім’я Фрейя, чию біографію використали як ідеальну легенду.

Про це пише Bild.

Панчевскі у своїй книзі «Підрив Північного потоку» поділився низкою подробиць цієї диверсії. Зокрема, він розповів про єдину жінку серед водолазів, які брали участь у підриві трубопроводів. У книзі вона фігурує під ім’ям Фрейя.

За словами автора, жінка була «найсміливішою нирчинею в команді», хоча біографія Фрейї не давала підстав припускати, що вона коли-небудь долучиться до війни проти Росії.

«За Фрейєю [німецька] поліція знайшла практично безкінечну кількість матеріалів. Потім вони натрапили і на її оголені фотографії, деякі з них були досить відвертими. У слідчих виникло питання: «Чи може це бути та сама жінка? Чи це хибний слід?» — пише Панчевскі.

Втім, як з’ясувалося, це не була помилка. У молоді роки Фрейя була частиною активного нічного життя Києва:

«Іноді вона також працювала моделлю і позувала для провокаційних фотографій. Вона була на одному з фото, що прикрасило обкладинку еротичного журналу. „Чому кримське сонце підсилює сексуальні почуття?“ — свідчив заголовок».

Фото Фрейї на обкладинці еротичного журналу / © Bild

Пізніше жінка захопилася дайвінгом і проявила значні здібності у цій сфері, що зрештою привело її до участі в групі підривників. Під час підготовки операції минулий досвід Фрейї вирішили використати як елемент легенди прикриття.

«У разі поліцейського огляду вони мали сказати, що знімають порно в дайверському антуражі», — повідомив журналіст.

Панчевскі не розкрив справжніх імен учасників операції та відмовився передати Bild фотографії жінки, яку називає Фрейєю. Водночас журналісти провели власне розслідування і змогли знайти відповідні знімки.

Еротичне фото Фрейї / © Bild

Що відомо про підрив «Північних потоків»?

Підрив газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у Балтійському морі стався 26 вересня 2022 року: було знищено три з чотирьох ниток. Німецьке слідство підозрює групу українських водолазів, включно з жінкою, які використовували яхту «Андромеда».

У справі про підрив «Північних потоків» німецька влада видала ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у причетності до диверсії.

2025 року Італія екстрадувала до Німеччини підозрюваного у диверсії українця Сергія Кузнєцова, якого вважають координатором операції.

Наприкінці вересня того ж року за підозрою у причетності до підриву «Північних потоків» затримали українця Володимира Журавльова.