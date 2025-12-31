ТСН у соціальних мережах

Світ
770
3 хв

Підсанкційний танкер показав триколор РФ змусив флот США відступити

Танкер-порушник втікає від Берегової охорони США - ймовріно, з таємничим вантажем на борту.

Дмитро Гулійчук
Танкер. Фото ілюстративне

Танкер. Фото ілюстративне / © Associated Press

Екіпаж танкера так званого тіньового флоту, що транспортує підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели нахабно намалював на своєму борту російський прапор, щоб уникнути захоплення Береговою охороною США.

Про це The New York Times.

Берегова охорона США спробувала перехопити судно Bella 1 у Карибському морі, яке прямувало до Венесуели за нафтою.

За словами американських чиновників, яких було проінформовано про це питання та які розмовляли на умовах анонімності, члени екіпажу Bella 1 з того часу намалювали російський прапор на танкері під час втечі та тепер претендують на російський статус.

Танкер перебуває під санкціями США з минулого року за транспортування іранської нафти, яку продають для фінансування тероризму.

За словами посадовців, судно, ймовірно, нещодавно змінило курс — у бік від Середземного моря. Можливо, прямує до Гренландії або Ісландії. Транспондер місцезнаходження Bella 1 вимкнений із 17 грудня, тому The New York Times не може відстежувати рух судна під час втечі.

Американські посадовці повідомили, що Берегова охорона намагалася перехопити Bella 1 у Карибському морі після того, як було встановлено, що судно не підійняло національний прапор, що за міжнародним правом робить його об’єктом для огляду. Однак танкер не підкорився вимогам і продовжив рух.

Відтоді його переслідували сили США. Проте після появи на борту російського прапору американці «дали задню» і передумали захоплювати корабель.

Американські чиновники публічно не пояснили, чому Берегова охорона чекає на посадку на танкер, який не здатний випередити американські судна.

/ © nytimes.com

© nytimes.com

Коментар журналіста-міжнародника

На інцидент відреагував журналіст-міжнародник, політичний оглядач та блогер Іван Яковина.

«Дивовижна історія, про яку обурливо мало зараз кажуть: американські військові кораблі вже тиждень (!) переслідують танкер тіньового флоту „Белла 1“, що йшов у Венесуелу без жодного прапора. Танкер відмовився (!) зупинятися у відповідь на вимогу американської влади, розвернувся, і на всіх парах зараз йде з Карибського моря „у напрямку Ісландії“, — пише експерт.

Він припустив, що танкер насправді прямує в порт Мурманська.

«Команда танкера встигла намалювати на ньому величезний російський триколор, а американські військові чомусь ніяк не можуть наважитися зупинити його силою. Як ви розумієте, далеко не кожен капітан звичайного танкера може ох**и настільки, щоб показати середній палець американському флоту, відмовитися виконувати його накази та взяти курс на Мурманськ», — розмірковує журналіст.

І хоча, за інформацією New York Times, корабель без вантажу, Яковина припускає, що на борту корабля — щось незаконне. Не виключено, зброя від РФ для Венесуели.

«Але ось чим пояснити боягузливу бездіяльність американських військових моряків, я сказати важко. Єдине, що спадає на думку — це прямий наказ від Трампа, який відчайдушно уникає зараз будь-якої конфронтації з Путіним. Якщо так, то ми в черговий раз стали свідками непристойної слабкості характеру та неймовірної боягузливості нинішнього американського президента», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що США захопили танкер біля берегів Венесуели.

