"Підсіли на полуничку": у Росії солдати КНДР вперше отримали доступ до Інтернету

Солдати КНДР у Росії вперше отримали доступ до Інтернету і підсіли на порно.
Північнокорейські солдати, яких відправили до РФ, вперше отримали вільний доступ до Інтернету і підсіли на порно.
Про це розповів британський журналіст Financial Times Гідеон Рахман.
За його даними, солдати КНДР отримали в Росії те, що було заборонено у їхній власній країні, – вільного доступу до Інтернету. Тому найбільше у Мережі північнокорейців зацікавили порносайти.
"Надійне джерело повідомило мені, що північнокорейські солдати, які дислокуються в Росії, ніколи раніше не мали безперешкодного доступу до Інтернету. Як наслідок, вони з жадібністю накинулися на порнографію", – зазначив журналіст.
Раніше міністр оборони України Умєров підтвердив, що війська КНДР вступили у бої.
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