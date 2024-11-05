"Підсіли на полуничку": у Росії солдати КНДР вперше отримали доступ до Інтернету

Солдати КНДР у Росії вперше отримали доступ до Інтернету і підсіли на порно.

Північнокорейські солдати, яких відправили до РФ, вперше отримали вільний доступ до Інтернету і підсіли на порно.

Про це розповів британський журналіст Financial Times Гідеон Рахман.

За його даними, солдати КНДР отримали в Росії те, що було заборонено у їхній власній країні, – вільного доступу до Інтернету. Тому найбільше у Мережі північнокорейців зацікавили порносайти.

"Надійне джерело повідомило мені, що північнокорейські солдати, які дислокуються в Росії, ніколи раніше не мали безперешкодного доступу до Інтернету. Як наслідок, вони з жадібністю накинулися на порнографію", – зазначив журналіст.

Раніше міністр оборони України Умєров підтвердив, що війська КНДР вступили у бої.

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