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"Підстригали чайні дерева": "кадировці" показали фейковий бій із ЗСУ

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"Підстригали чайні дерева": "кадировці" показали фейковий бій із ЗСУ

Кадировці, які буцімто ведуть стрілецький бій із ЗСУ / Фото: СтратКом ЗСУ

Пересічному глядачеві може здатися, що відео реальне.

Так звана "друга армію світу" оприлюднила пропагандистський ролик, на якому "кадировці" нібито воюють із ЗСУ. Встановили, що відео є фейковим.

Про це повідомляє "СтратКом ЗСУ".

Так, на відеозаписі видно, як російські військові кадирівського походження "героїчно ведуть бій" зі стрілецького озброєння, застосовуючи гранатомети. Втім, технології OSINT свідчать про те, що бій з невидимим противником тривав на території Білгородської області на великій відстані від державного кордону. 

Кадировці показали стрілецький
Кадировці показали стрілецький "бій"

"Оскільки з боку Росії участь у битві приймав батальйон "Ахмат", можливо припустити, що кадирівці підстригали чайні дерева", – жартують у "СтратКомі ЗСУ".

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку, поблизу села Кліщіївка, перебуває невеликий підрозділ найманців Рамзана Кадирова. Речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що присутність "кадирівців" більше є маркетинговим ходом, ніж проявом військової тактики.   

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Дата публікації
Перегляди
163
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