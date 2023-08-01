"Підстригали чайні дерева": "кадировці" показали фейковий бій із ЗСУ

Пересічному глядачеві може здатися, що відео реальне.

Так звана "друга армію світу" оприлюднила пропагандистський ролик, на якому "кадировці" нібито воюють із ЗСУ. Встановили, що відео є фейковим.

Про це повідомляє "СтратКом ЗСУ".

Так, на відеозаписі видно, як російські військові кадирівського походження "героїчно ведуть бій" зі стрілецького озброєння, застосовуючи гранатомети. Втім, технології OSINT свідчать про те, що бій з невидимим противником тривав на території Білгородської області на великій відстані від державного кордону.

Кадировці показали стрілецький "бій"

"Оскільки з боку Росії участь у битві приймав батальйон "Ахмат", можливо припустити, що кадирівці підстригали чайні дерева", – жартують у "СтратКомі ЗСУ".

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку, поблизу села Кліщіївка, перебуває невеликий підрозділ найманців Рамзана Кадирова. Речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що присутність "кадирівців" більше є маркетинговим ходом, ніж проявом військової тактики.

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