Підступний трамплін: спортсмен упав на відкритті олімпійського басейну у Парижі (відео)

Французький олімпієць Алексіс Жандар поділився переживаннями про прикрий інцидент під час стрибка з трампліну.

Для проведення Олімпіади 2024 року в Парижі відкрили новий басейн. Однак урочисту церемонію відкриття трохи затьмарила прикра подія з членом олімпійської збірної Франції Алексісом Жандаром.

Про це пише BILD.

Церемонію, де був присутній президент Франції Еммануель Макрон, транслювали по телебаченню на всю країну. Зокрема глядачам показали виступи найкращих французьких стрибунів із трампліну, серед яких був і Жандар. Однак у найвідповідальніший момент нога спортсмена послизнулася на трампліні і він просто впав у воду.

"Я впав перед президентом. Я впав перед усією Францією. Я не поранився. Було трохи крові, але це нормально. Моя спина в порядку, а ось моє его ні", – написав Жандар у соцмережах.

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