Підсумки війни в Україні матимуть значення для людей усього світу — очільник Пентагону

У суботу, 19 листопада очільник Пентагону Ллойд Остін, виступаючи на Галіфакському форумі з міжнародної безпеки в Новій Шотландії (Канада), сказав, що “через трагічну, руйнівну війну в серці Європи” збереження відкритості та безпеки міжнародної системи опинилося під загрозою.

Тези з його виступу опубліковані на офіційній сторінці Пентагону.

Зокрема, Остін заявив, що війна президента Росії Володимира Путіна проти України є прямою загрозою європейській безпеці та викликом союзникам по НАТО. “Навмисна жорстокість Росії є нападом на наші спільні цінності — і на правила війни”, — сказав він.

За його словами, окрім нападу, який загрожує Європі, російське вторгнення в Україну “розриває заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує нам усім безпеку”.

Очільник Пентагону відзначив роль європейських союзників, особливо тих, що знаходяться на Сході і які “борються з нестабільністю, руйнуванням, людськими стражданнями, потоком біженців та іншими небезпеками від все більш безрозсудної та агресивної Росії”.

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Остін наголосив, що своїм вторгненням в Україну Путін пропонує "світ тиранії та безладу, в якому ніхто з нас не хотів би жити, запрошення у більш небезпечний світ, який переслідує тінь розповсюдження ядерної зброї”.

Він описав чинний міжнародний порядок, як такий, за якого “малі держави мають такі ж права, як і великі; де процвітання поділяють усі народи, а не накопичують імперії чи автократи; де ядерна зброя відповідально контролюється, а не використовується для загрози світові; де суперечки вирішуються переговорами, а не кровопролиттям; де суверенітет поважають, а не топчуть; де цивільне населення захищене, а не є мішенню; і світ, де кордони шануються, а не перекроюються силою”.

“Керівництво США допомогло розбудувати заснований на цих правилах міжнародний порядок, і лідерство США є життєво важливим для його підтримки. Люди усього світі не хочуть повертатися назад, щоб пережити нову похмуру еру потрясінь, хаосу та війни”, - сказав він.

За його словами, війна за вибором Путіна показує всьому світу небезпеку безладу. “У двох словах - це виклик безпеці початку 21 століття. Це історично, але ми збираємося зустріти його”, - сказав Остін.

Нагадаємо, що у своєму виступі Ллойд Остін також наголосив, що США будуть захищати кожен дюйм територій країн-членів Альянсу.

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