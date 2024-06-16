Підсумкова декларація мирного саміту, Байден і Трамп проведуть дебати: головні новини ночі 16 червня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Підсумкова декларація мирного саміту: Reuters повідомило, що буде у документі Читати далі –>
- Байден і Трамп погодили дебати: стали відомі правила Читати далі –>
- У низці регіонів оголошували тривогу через загрозу балістики Читати далі –>
- Мелоні прокоментувала "мирну пропозицію" Путіна Читати далі –>
- У Байдена заявили, що Путін попросив Китай не брати участі у мирному саміті у Швейцарії Читати далі –>
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