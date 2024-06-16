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Підсумкова декларація мирного саміту, Байден і Трамп проведуть дебати: головні новини ночі 16 червня 2024 року

Підсумкова декларація мирного саміту, Байден і Трамп проведуть дебати: головні новини ночі 16 червня 2024 року

Глобальний саміт миру у Швейцарії / Фото: president.gov.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Підсумкова декларація мирного саміту: Reuters повідомило, що буде у документі Читати далі –>
  • Байден і Трамп погодили дебати: стали відомі правила Читати далі –>
  • У низці регіонів оголошували тривогу через загрозу балістики Читати далі –>
  • Мелоні прокоментувала "мирну пропозицію" Путіна Читати далі –>
  • У Байдена заявили, що Путін попросив Китай не брати участі у мирному саміті у Швейцарії Читати далі –>

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