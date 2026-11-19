- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 268
- Час на прочитання
- 1 хв
Підсумки візиту Трампа до Пекіна: про що домовився президент США із Сі Цзіньпіном
Трамп оцінив поїздку до Китаю на «12 балів із 10», але не зміг пояснити домовленості.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оцінив свій візит до Китаю «на 12 з 10».
Про це передає Sky News.
«Я думаю, це було 12. За шкалою від нуля до 10, я думаю, це було 12», — сказав він журналістам телефоном під час польоту назад до США на борту Air Force One.
Хоча Трамп захоплено висловлював думку, що Пекін «ставився до мене так добре, як тільки можна», детальні домовленості були незрозумілими.
Президент США сказав, що вони з Сі Цзіньпіном говорили про штучний інтелект, і що вони обидва вважали, що наявність обмежень щодо цієї технології, принаймні мінімальних, є «позитивним явищем».
Однак, коли його запитали, що це означає, Трамп відповів: «Ми не вдавались у визначення».
Нагадаємо, російський диктатор Путін після зустрічі з Трампом і Сі Цзіньпіном наговорив про війну й території, пригрозив ударами та згадав «нову Ялту».
Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї.