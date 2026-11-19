Трамп підбив підсумки свого візиту до Китаю та переговорів із Сі Цзіньпіном — Sky News / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оцінив свій візит до Китаю «на 12 з 10».

Про це передає Sky News.

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«Я думаю, це було 12. За шкалою від нуля до 10, я думаю, це було 12», — сказав він журналістам телефоном під час польоту назад до США на борту Air Force One.

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Хоча Трамп захоплено висловлював думку, що Пекін «ставився до мене так добре, як тільки можна», детальні домовленості були незрозумілими.

Президент США сказав, що вони з Сі Цзіньпіном говорили про штучний інтелект, і що вони обидва вважали, що наявність обмежень щодо цієї технології, принаймні мінімальних, є «позитивним явищем».

Однак, коли його запитали, що це означає, Трамп відповів: «Ми не вдавались у визначення».

Нагадаємо, російський диктатор Путін після зустрічі з Трампом і Сі Цзіньпіном наговорив про війну й території, пригрозив ударами та згадав «нову Ялту».

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Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї.

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