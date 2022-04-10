Підтримала анексію Криму і вторгнення на Донбас: на цих виборах Францію може очолити прихильниця Путіна

Підтримала анексію Криму і вторгнення на Донбас: на цих виборах Францію може очолити прихильниця Путіна

Після початку повномасштабного вторгнення Росії - Марін Ле Пен швидко підлаштувалася під обставини і заявила, що Путін вже не той, яким був 5 років тому.

Крихітне містечко на річці Луар - Шатоден відоме готичним замком… і тим, що його населення - ідеальний барометр на виборах Франції. З офіційними результатами попередніх президентських виборів по всій країні, результати місцевого волевиявлення розбігаються менше ніж на відсоток. «Боюсь, що 10, або 24 квітня можуть бути останнім цвяхом в труну нашої республіки», - заявляє мер Шатодена Фабін Вердьє.

Про це йдеться в ТСН.

Наче і не минуло 5 років. В 2017, у другому турі президентських виборів зійшлися Еммануель Макрон, який на них перемі,г і Марін Ле Пен. Яка зараз знову посідає упевнене друге місце в рейтингах. А в одному з останніх - їй навіть пророкують перемогу в другому турі з мінімальним відривом.

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«Ці 5 років змінили нас усіх. Ніхто не чекав ані пандемії, ані війни в Європі. Ми запроваджуємо жорсткіші санкції. Наша підтримка українського народу і української армії чимдалі зростає», - каже президент Франції Еммануель Макрон.

Він дійсно і гадки не мав, що говоритиме це 5 років тому. До того як створити власну партію “Вперед” в 2016 році Макрон був міністром економіки. В свою першу передвиборчу кампанію про Україну він не згадував. І хоча відкрито жодного разу не підтримував Путіна - ще в січні 2016 був у Москві, висловлював обережну надію, що невдовзі санкції з Росії можуть зняти. Щоправда лише за умови виконання Мінських угод. Україною він серйозно перейнявся тільки взимку. Спробував стати європейським миротворцем. Годинами говорив з Путіним. Іздив до Москви. Не допомогло. Росія напала на Україну, французів - почало дратувати зростання цін.

«Звичайно я переконана, що не просто вийду у другий тур - я думаю, я можу перемогти на виборах. Але вирішувати це французам», - каже кандидатка в президенти Франції Марін Ле Пен.

Головна суперниця Макрона Марін Ле Пен відверто підтримали анексію Криму в 2014, як і вторгнення окупантів на Донбас. Це дуже просто пояснити: в той час удома її партії, “Народному фронту”, французькі банки відмовлялися видавати кредити через відверто раситські та антисемітські висловлювання. А от російські банки, і серед них невеличкий “Перший чесько-російський банк”, прямо пов’язаний з Кремлем - видали Марі Ле Пен кредитів загальною сумою на 11 мільйонів євро. Не дивно, що перед виборами 2017 року вона обіцяла налагодити близькі стосунки з Росією в разі своєї перемоги, називала санкції непродуктивними і їздила ручкатися з Путіним.

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Як завжди Путін говорив одне, робив протилежне, але допомога Кремля становищу Ле Пен не зарадила. Тоді французи массово висловилися проти: і хоча в першому турі Макрон і Ле Пен йшли поруч - у другому Макрон набрав більше 66 відсотків. Ле Пен не взяла і 34.

«Ми переживаємо трагедію в Європі. Геополітичну і людську. На жаль, депутати з партії Марін Ле Пен не голосували за санкції проти Росії, що демонструє амбівалентність певних людей всередині нашої країни, попри війну», - зазначає Макрон.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії - Марін Ле Пен швидко підлаштувалася під обставини і заявила, що Путін вже не той, яким був 5 років тому. Вона навіть вітала у Франції українських біженців - хоча до того різко висловлювалася проти мігрантів. Водночас Ле Пен засуджує постачання зброї до України, вже після звільнення Бучі заявила, що не все так однозначно.

«Ми тут в ситуації, коли обидві сторони засуджують одна одну. Потрібне міжнародне слідство під егідою ООН та можливо міжнародного кримінального суду», - твердить Ле Пен.

«Відсотків 30% людей просто не піде голосувати в неділю. А по цілій Франції - це 14 мільйонів. Хтось досі не визначився, хтось занадто розчарований усіма кандидатами», - пояснює мер Шатодена.

Слідом за мером містечка Шатоден, який судить по своїм городянам - більшість французьких оглядачів називають головним ворогом Макрона не Ле Пен, чи ще праворадикальнішого за неї Еріка Земмура - а саме партію поміркованих співгромадян, які своєю байдужістю до цих виборів ризикують - занапастити майбутнє не лише Франції, але й усього Євросоюзу.

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