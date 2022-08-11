Підтримали санкції проти країни-агресора: Росія відмовила Швейцарії в праві представляти інтереси України

В Росії уряд країни-агресора відмовив Швейцарії в праві представляти на території РФ інтереси України. Причина відмови - підтримка швейцарією санкцій проти Росії.

Про це з посиланням на директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Івана Нечаєва, пише пропагандистське видання “ТАСС”.

"Ми гранично ясно відповіли, що Швейцарія, на жаль, втратила статус нейтральної держави і не може виступати ні посередником, ні представником інтересів", - сказав Нечаєв.

Головною причиною відмови стало те, що Швейцарія підтримала введення санкцій проти Росії, яка проявляє агресію в Україні.

Нагадаємо, що аеродром у Криму після вибухів зафіксували на свіжих супутникових фото.

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