Підтримали санкції проти країни-агресора: Росія відмовила Швейцарії в праві представляти інтереси України

Росія відмовила Швейцарії в праві представляти інтереси України.
В Росії уряд країни-агресора відмовив Швейцарії в праві представляти на території РФ інтереси України. Причина відмови - підтримка швейцарією санкцій проти Росії.
Про це з посиланням на директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Івана Нечаєва, пише пропагандистське видання “ТАСС”.
"Ми гранично ясно відповіли, що Швейцарія, на жаль, втратила статус нейтральної держави і не може виступати ні посередником, ні представником інтересів", - сказав Нечаєв.
Головною причиною відмови стало те, що Швейцарія підтримала введення санкцій проти Росії, яка проявляє агресію в Україні.
Нагадаємо, що аеродром у Криму після вибухів зафіксували на свіжих супутникових фото.
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