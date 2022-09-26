Підтримав мобілізацію і говорив про майбутнє Європи: Лукашенко зустрівся із Путіним в Росії (відео)

Лукашенко засудив тих, хто втік з Росії через введення часткової мобілізації.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко приїхав до Росії на зустріч з Володимиром Путіним.

Про це повідомляють ЗМІ.

Так, під час зустрічі білоруський диктатор висловився про мобілізацію в Росії.

"У нас мобілізацією лякають, тут хтось побіг за кордон. Слухайте, у Росії 25 мільйонів мобілізаційний ресурс. Добре, нехай втекли 30 тисяч, ну, 50 тисяч. А якби вони тут залишилися, вони що, нашими людьми були б? Нехай біжать. Я не знаю, як ви до цього ставитеся, а я особливо не хвилювався, коли 2020 року кілька тисяч виїхали", – заявив він.

Лукашенко також заявив, що майбутнє Європи разом із Білоруссю та Росією.

"Я їм тричі вже сказав, що їхнє майбутнє разом із нами, разом із Росією, де є все, що їм треба. А у них є те, що ми в них можемо купити, технології та інше. Що їм ще треба? Просто треба приймати відповідальні рішення… Але приниження ніхто не терпітиме. Хто хоче з нами у світі жити та поважати нас – ми відкриті", - резюмував самопроголошений президент Білорусі.

Крім того, Лукашенко назвав Росію "партнеркою" Білорусі і висловив подяку.

"Ми не раз говорили: життя різноманітне, ми потрібні комусь, нам хтось потрібен і ми знайшли партнерів! Треба висловити подяку за розуміння. Непростий період! Люди розуміють", – додав він.

Нагадаємо, Лукашенко розповів, чому залишається на посаді президента, хоча "вже набридло".

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