"Підтримайте нас, але не тишею": промова Зеленського на Grammy викликала реакцію музикантів світу

Музика проб’ється... хай там що...

У ніч на 4 квітня під час 64-ї церемонії нагородження музичною премією Grammy пролунало звернення президента України Володимира Зеленського.

"Я закликаю всіх розповідати правду про війну, загибель людей, дітей від російських бомб і військ. Наші музиканти носять бронежилети замість смокінгів і співають пораненим у лікарнях. Навіть тим, хто їх не чує. Але музика проб’ється... хай там що. Бо ми захищаємо нашу свободу жити, любити, звучати", - сказав Зеленський.

'Our musicians wear body armor instead of tuxedos' — President Zelenskyy just addressed the #GRAMMYs telecast from Ukraine pic.twitter.com/u05skCtXBQ — NowThis (@nowthisnews) April 4, 2022

"Війна. Що може бути більш протилежним до музики? Мовчання зруйнованих міст та вбитих людей. Наші діти малюють ракети, що летять, а не падаючі зірки. Понад 400 дітей отримали поранення, 153 дитини загинули. І ми ніколи не побачимо, як вони малюють. Наші батьки щасливі прокинутися вранці у бомбосховищах. Бо живі. Наші близькі не знають, чи ми знову будемо разом. Війна не дає нам вибирати, хто виживе, а хто залишиться у вічній тиші. (...) Підтримайте нас у будь-який можливий спосіб. Будь-який, але не тишею. І тоді настане мир. Всім нашим зруйнованим війною містам: Чернігову, Харкову, Волновасі, Маріуполю та іншим. Вони вже легенди. Але я мрію, щоб вони були живими та вільними. Вільними як ви на сцені Grammy", - сказав президент.

Після звернення Зеленського Джон Ледженд виконав свою пісню Free, разом із ним виступали українська співачка Мікі Ньютон та поетеса Люба Якимчук.

Під час церемонії багато світових музикантів виступили з публічними заявами проти вторгнення росії в Україну та висловили підтримку українському народу.

Нагадаємо, Grammy - музична нагорода американської Академії звукозапису, що присуджують щороку. Церемонія відбувається в Лас-Вегасі.

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