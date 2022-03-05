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Підтримка українців: іноземці масово бронюють номери на Airbnb в Україні, не плануючи приїжджати

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Підтримка українців: іноземці масово бронюють номери на Airbnb в Україні, не плануючи приїжджати

Компанія отримала замовлення майже на 2 мільйони доларів в Україні.

Іноземці бронюють житло в Україні на популярному американському сервісі з пошуку та оренди житла Airbnb, хоч і не збираються приїжджати. Таким чином вони хочуть допомогти тим українцям, які постраждали внаслідок бойових дій.

Про це інформує Bloomberg.

Компанія отримала замовлення майже на 2 мільйони доларів в Україні від людей, які не збираються зупинятися у житлі, а просто хочуть підтримати грошима українців, що постраждали від війни.

За інформацією генерального директора Airbnb Брайана Ческі, на 2-3 березня в Україні було заброньовано близько 61 тис. ночей. На користувачів у США, Великій Британії та Канаді припадає майже три чверті від загальної кількості бронювань. Зокрема, одна людина забронювала квартиру на Airbnb в Ірпені під Києвом, де наразі тривають бої з російськими окупантами. Власник пообіцяв використати ці гроші на благодійність.

Своєю чергою Airbnb тимчасово відмовився від комісійних платежів з гостей та господарів під час бронювання в Україні. 

Нагадаємо, що Airbnb призупиняє діяльність у Росії та Білорусі та надасть 100 тисячам біженців з України безкоштовне тимчасове житло.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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