Підтримка українців: іноземці масово бронюють номери на Airbnb в Україні, не плануючи приїжджати

Підтримка українців: іноземці масово бронюють номери на Airbnb в Україні, не плануючи приїжджати

Компанія отримала замовлення майже на 2 мільйони доларів в Україні.

Іноземці бронюють житло в Україні на популярному американському сервісі з пошуку та оренди житла Airbnb, хоч і не збираються приїжджати. Таким чином вони хочуть допомогти тим українцям, які постраждали внаслідок бойових дій.

Про це інформує Bloomberg.

Компанія отримала замовлення майже на 2 мільйони доларів в Україні від людей, які не збираються зупинятися у житлі, а просто хочуть підтримати грошима українців, що постраждали від війни.

За інформацією генерального директора Airbnb Брайана Ческі, на 2-3 березня в Україні було заброньовано близько 61 тис. ночей. На користувачів у США, Великій Британії та Канаді припадає майже три чверті від загальної кількості бронювань. Зокрема, одна людина забронювала квартиру на Airbnb в Ірпені під Києвом, де наразі тривають бої з російськими окупантами. Власник пообіцяв використати ці гроші на благодійність.

Своєю чергою Airbnb тимчасово відмовився від комісійних платежів з гостей та господарів під час бронювання в Україні.

Нагадаємо, що Airbnb призупиняє діяльність у Росії та Білорусі та надасть 100 тисячам біженців з України безкоштовне тимчасове житло.