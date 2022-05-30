"Підтримка України союзниками НАТО - непохитна": прем'єр Іспанії запевнив, що Путін не зможе виграти війну проти України

"Підтримка України союзниками НАТО - непохитна": прем'єр Іспанії запевнив, що Путін не зможе виграти війну проти України

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес запевнив, що російський диктатор Володимир Путін не зможе досягнути своєї мети у війні в Україні, оскільки підтримка України країнами-союзницями НАТО - непохитна.

Педро Санчес наголосив на мужності та незламності українських захисників, які уже боряться з російськими військовим понад три місяці.

Про це іспанський прем'єр сказав під час брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок, 30 травня, пише CNN.

"Звірства під час війни в Україні і смерть невинних жертв призводять до беззастережного засудження (Путіна - ред.). Путін не досягне своїх цілей, тому що союзники по НАТО непорушно підтримують Україну

Він зазначив, що єдність НАТО - це найкращий спосіб, щоб уникнути ескалації війни в Україні.

"Путін намагається заблокувати легітимні прагнення України просуватися в напрямку демократії. Він зробив це лише з однієї причини: загроза, яку демократія представляє для його режиму, це те, чого він дійсно боїться", - сказав Санчес.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти перегруповуються для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове.

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