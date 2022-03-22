Підтримка України та ізоляція Росії: оперативні зведення про ситуацію на дипломатичному фронті

Підтримка України та ізоляція Росії: оперативні зведення про ситуацію на дипломатичному фронті

Українська дипломатія продовжує співпрацю з міжнародними партнерами для скоординованих заходів щодо РФ у відповідь на російську агресію.

Напередодні самітів країн Євросоюзу, НАТО та Великої сімки президент України Володимир Зеленський та українські дипломати продовжують координувати свої позиції з міжнародними партнерами для того, щоб Росія отримала нову потужну відповідь від Заходу на свою агресію.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Міністерства закордонних справ України, опублікувавши інформацію про оперативну ситуацію на дипломатичному фронті.

Підтримка світу

Після виступу президента України Володимира Зеленського перед парламентом Італії прем'єр-міністр Маріо Драґі заявив, що його держава хоче, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО 24 березня у відеоформаті.

Парламентарі 28 країн світу створили неформальне об’єднання United for Ukraine ("Разом задля України") для координації підтримки України на тлі російської збройної агресії.

Гуманітарна допомога

Торгово-промислова палата Естонії зібрала для відправки до лікарень Дніпра два вантажні мікроавтобуси з фармацевтичною продукцією та медичними засобами.

З Латвії до України вирушило близько 20 тонн вантажу з медикаментами, медичним обладнанням для військо-медичного госпіталю Києва.

Чергові вантажі з допомогою вирушили з Польщі. Від початку агресії держава надала Україні гуманітарну допомогу на суму 38 мільйонів доларів.

Ізоляція РФ

Німецький концерн Siemens повідомив Російську залізницю про призупинення контракту на покупку високошвидкісних електропоїздів "Сапсан".

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Нідерланди заморозили російські активи та операції на суму 392 мільйонів євро.

Найбільший європейський виробник сталі ArcelorMittal SA вилучив російську сировину зі свого ланцюга постачань.

Японська електротехнічна корпорація NEC призупинила оформлення нових замовлень на свою продукцію і послуги у РФ.

Із застосунку російського “Сбербанка” зникла функція відправки грошей на гаманці китайської Alipay, що обмежило перекази фізичних осіб з РФ у Китай.

Відмова від російського газу

Нідерландська енергетична компанія Eneco не буде укладати нові контракти з постачальниками російського газу через вторгнення РФ до України.

Нагадаємо, на тлі інформації про ймовірне вторгнення білоруських військ до України Комітет держбезпеки Білорусі заявив, нібито під прикриттям посольства України в державі працювали розвідники.

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