"Підтримуємо зв'язок з усіма сторонами війни": в ОАЕ хочуть бачити РФ на наступних самітах

В ОАЕ переконані, що РФ має брати участь в подібних заходах.

В Об'єднаних Арабських Еміратах заявили, що дипломатія залишається єдиним реальним способом покласти край війні в Україні.

Таку думку висловив дипломатичний радник президента Об'єднаних Арабських Еміратів Анвар Гаргаш на Саміті миру в Швейцарії.

Він наголосив, що ОАЕ занепокоєні ризиком подальшої ескалації та пов'язаним із цим навантаженням на міжнародний порядок.

"Ми зіштовхуємося з розгортанням локальних і регіональних воєн і криз. Тому нам необхідно знизити напруженість і підтвердити центральну роль мирної дипломатії та посередництва відповідно до принципів Статуту ООН. З цією метою ОАЕ продовжують підтримувати зв'язок з усіма сторонами війни в Україні", - сказав Гаргаш.

За його словами, успіх таких подій, як саміт, сприяє створенню позитивного імпульсу, який міжнародна спільнота може використати для досягнення угоди.

"У цьому контексті я хотів би наголосити на необхідності того, щоб РФ стала частиною таких зусиль, як цей саміт, для пошуку врегулювання шляхом переговорів, врегулювання, яке відповідає принципам міжнародного права, поваги до суверенітету, єдності, і територіальної цілісності всіх держав", - заявив він.

Крім того, він додав, що від 24 лютого 2024 року ОАЕ відправили 14 літаків до Польщі, Молдови та Болгарії з понад 1000 тонн продовольства, медикаментів і машин швидкої допомоги в рамках зусиль із надання надзвичайної допомоги цивільному населенню України.

"Водночас нам необхідно зміцнити українську економіку і дати можливість приватному сектору відновити країну. Однак довгострокові перспективи української економіки залишаться похмурими, якщо ми не зможемо привести війну до врегулювання шляхом переговорів", - заявив Гаргаш.

Нагадаємо, у неділю, 16 червня, на Всесвітньому саміті миру в Швейцарії було ухвалено підсумкову декларацію, яку підтримали 80 країн світу та 4 організації.

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