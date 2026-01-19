Підтримка України під загрозою: експерт про катастрофічні наслідки політики Трампа

Розбіжності між Європою та Трампом можуть призвести до кризи в ЄС і фактичного ослаблення НАТО / © Associated Press

Реклама

У разі, якщо європейським лідерам не вдасться досягти порозуміння з Дональдом Трампом під час зустрічей у Давосі, Європа може зіткнутися з одразу двома серйозними кризами — внутрішнім розколом у Євросоюзі та фактичним демонтажем НАТО в його звичному вигляді.

Про це заявив керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко в ефірі «Київ 24».

«Якщо переговори з Трампом завершаться безрезультатно, це може спровокувати дві катастрофи: розпад єдності ЄС і зникнення НАТО в тому форматі, в якому Альянс існував останні 50 років. Наслідком стане різке зниження рівня підтримки України з боку європейських партнерів», — наголосив експерт.

Реклама

За словами Денисенка, у команді Трампа розглядають питання Гренландії як ключовий елемент передвиборчої стратегії республіканців. Така переорієнтація зовнішньої політики США, на його думку, несе серйозні ризики для глобальної системи безпеки та може призвести до її масштабної дестабілізації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову захищає Путіна. А його зазіхання на Гренландію грають на руку Кремлю. Низка західних ЗМІ написала про це днями.

Тим часом президент США порадив Європі більше думати про Україну, а не про Гренландію. За словами американського лідера, саме ця тема має бути ключовим пріоритетом для європейських держав.

Також раніше йшлося про те, що путінський посланець у Давосі має зустрітися з американцями. Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає швейцарський курорт.