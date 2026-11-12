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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Підтримки США більше немає": Макрон заявив, хто тепер забезпечує допомогу Україні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що США більше не надають допомоги Україні, а основний тягар підтримки Києва взяла на себе Європа.

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Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Заява Макрона про допомогу Україні

Заява Макрона про допомогу Україні / © Associated Press

Сполучені Штати більше не надають допомоги Україні. Саме європейські держави зараз є головною опорою для Києва, без якої країна фактично втратила б зовнішню допомогу.

Таку заяву 12 листопада зробив президент Франції Емманюель Макрон.

США не допомагають Україні: заява Макрона

Як пояснив президент Франції, окрім Європи, до підтримки долучаються Канада, Австралія та Японія, проте основний тягар лежить саме на європейських партнерах.

За його оцінкою, присутні в Ірландії учасники «коаліції охочих» забезпечують 80–90% від усього внеску цієї групи, що зараз становить стовідсоткову допомогу Україні у її війні за незалежність.

«Я маю на увазі, що підтримки для України немає. Будьмо відвертими. Сьогодні є Канада, європейці. Я хочу згадати також наших австралійських та японських друзів, подивіться на "коаліцію охочих". Сьогодні тут, в Ірландії, ви маєте, ймовірно, 80–90% внеску цієї "коаліції охочих". Це 100% підтримки для України. Саме ми є тими, хто підтримує Україну. Саме ми є тими, хто допомагає їм у цій війні опору. Підтримки США більше немає», — заявив Макрон журналістам.

Допомога Україні: останні новини

Нагадаємо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський провів переговори з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на тлі серйозних проблем з електро-, тепло- та водопостачанням через масовані російські атаки.

Зеленський повідомив, що найкритичніша ситуація склалася в Києві, а також у Дніпропетровській, Сумській, Донецькій та Херсонській областях.

За підсумками розмови сторони домовилися про залучення спеціального механізму допомоги ЄС у надзвичайних ситуаціях, який дозволить оперативно спрямувати кошти на невідкладні потреби України, а також обговорили додаткову гуманітарну й енергетичну підтримку для проходження зими.

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