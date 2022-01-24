Підвищена боєготовність: США можуть відправити до Європи 8500 військових через ймовірну російську агресію

Остаточне рішення про відправку військових ще не ухвалили.
У США до 8500 військових перебувають у стані підвищеної бойової готовності через ймовірну нову військову агресію Росії проти України.
Про це в понеділок, 24 січня, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, пише CNN.
Міністр оборони США Ллойд Остін віддав наказ про готовність до розгортання військових за вказівкою президента США Джо Байдена. Проте остаточне рішення про це ще не прийнято.
За даними видання, американських військових можуть відправити до країн східної Європи. Проте поки Джо Байден планує поспілкуватись із своїми європейськими колегами.
Нагадаємо:
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Сполучені Штати не відправлятимуть до України додаткові військові сили, крім тих інструкторів, що перебувають тут на даний момент.
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Раніше у виданні Defence Blog повідомили, що Україна отримає від США афганські вертольоти.
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Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї для захисту від Росії. Своєю чергою канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме зброї Україні.
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