Підвищення тарифів на електрику: чи зміниться ситуація з відключеннями світла

В Україні відключення світла можуть стати ще сильнішими. Статися це може після підвищення тарифів на електроенергію.

Про це розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в коментарі "РБК.Україна".

Дефіцит генеруючих потужностей призвів до того, що в країні знову повернулися до графіків відключення світла в пікові години. Підвищення тарифів на електрику - це можливість профінансувати ремонти державних електростанцій, скоротити борги на ринку та оздоровити фінансову ситуацію в енергетичних компаніях.

Втім, за словами експерта, існує ризик, що після підвищення тарифів енергопостачання обмежуватимуть ще сильніше. Це пов'язано з літньою порою, бо в цей час ремонтна компанія через спекотну погоду й зростання споживання буде дорожчою.

"Тому дефіцит у системі збільшиться і може бути особливо великим уже в липні. І терміни відключень можуть серйозно збільшитися", - розповів Омельченко.

Він висловив припущення, що найбільше відчують майбутні відключення світла кияни. Адже зараз визначення лімітів не враховує наявність критичної інфраструктури, якої у столиці є багато та яка іноді працює на всю країну. Саме тому відключень у Києві минулого тижня було більше, ніж у середньому по країні.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, як довго триватимуть відключення світла. Наразі запровадження вимкнень електрики залежить від низки факторів. Наразі складно спрогнозувати бодай якісь терміни.

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