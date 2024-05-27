Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Підвищення тарифів на електрику: чи зміниться ситуація з відключеннями світла

Підвищення тарифів на електрику: чи зміниться ситуація з відключеннями світла

Енергетика. / Фото: Associated Press

Підвищення тарифів є можливістю профінансувати ремонти державних електростанцій.

В Україні відключення світла можуть стати ще сильнішими. Статися це може після підвищення тарифів на електроенергію.

Про це розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в коментарі "РБК.Україна".

Дефіцит генеруючих потужностей призвів до того, що в країні знову повернулися до графіків відключення світла в пікові години. Підвищення тарифів на електрику - це можливість профінансувати ремонти державних електростанцій, скоротити борги на ринку та оздоровити фінансову ситуацію в енергетичних компаніях. 

Втім, за словами експерта, існує ризик, що після підвищення тарифів енергопостачання обмежуватимуть ще сильніше. Це пов'язано з літньою порою,  бо в цей час ремонтна компанія через спекотну погоду й зростання споживання буде дорожчою.

"Тому дефіцит у системі збільшиться і може бути особливо великим уже в липні. І терміни відключень можуть серйозно збільшитися", - розповів Омельченко.

Він висловив припущення, що найбільше відчують майбутні відключення світла кияни. Адже зараз визначення лімітів не враховує наявність критичної інфраструктури, якої у столиці є багато та яка іноді працює на всю країну. Саме тому відключень у Києві минулого тижня було більше, ніж у середньому по країні. 

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, як довго триватимуть відключення світла. Наразі запровадження вимкнень електрики залежить від низки факторів. Наразі складно спрогнозувати бодай якісь терміни. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація