Підвищення якості "обслуговування": в Москві в кабінетах лікарів встановлюють прослушку - для чого вона потрібна

Департамент охорони здоров’я випустив наказ, який має “підвищити якість прийомів у лікарів”.

В Росії лікарям заборонили казати фрази “Здрастуйте”, “Сядьте” та “Що у вас”. Кабінети медиків будуть прослуховувати.

Про це пишуть росЗМІ.

Як зазначається, наприкінці минулого року московський Департамент охорони здоров’я випустив наказ, який має “підвищити якість прийомів у лікарів”.

Саму ж якість у РФ хочуть підвищити встановленими в кабінетах лікарів аудіопристроями, щоб контролювати, як медики спілкуються з пацієнтами. Прописали й правила спілкування: медики повинні спілкуватися ввічливо, уважно слухати та ставити уточнюючі питання.

Що цікаво, в документі прописані фрази, які лікарям не можна використовувати: “здравствуйте”, “ясно”, “ваша проблема”, “молода людина”. Крім того, не можна жартувати з пацієнта, критикувати колег та використовувати надто складні медичні терміни.

Який алгоритм прийому пацієнтів

Замість “Що у вас” треба говорити: “Добрий день”.

Звертатися до пацієнта лише з “Ви”.

Чітко промовляти діагноз і пояснювати, що він означає.

А коли прийом закінчується, з пацієнтом необхідно доброзичливо попрощатися. І не словами: “йдіть уже”, “не хворійте”.

Усі записані прийоми прослуховуватимуться Департаментом охорони здоров'я Москви та оцінюватимуться за спеціальними критеріями - їх понад 20.

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