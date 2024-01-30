Підвішування на крані та забивання камінням: які найжорстокіші методи страти у світі

За минулі роки люди знайшли безліч жорстоких способів знищити життя одне одного під прикриттям правосуддя – і багато які з них використовуються досі.

Нещодавно у США вперше стратили в'язня за допомогою чистого азоту. Спроби вбити Кеннета Сміта за допомогою смертельної ін'єкції 2018 року провалилися, і лише 26 січня цього року для його другої страти використали новий азотний газ.

Використання азоту щодо Сміта спричинило величезні суперечки, оскільки це було вперше, коли його використовували таким чином. Зокрема, Європейський союз засудив Сполучені Штати за застосування такої смертної кари.

Раніше ветеринари забороняли використовувати азот для всіх тварин, окрім свиней.

Але хоча американські методи страти, такі як ін'єкції, електричний стілець, а тепер і азот, добре відомі в західному світі, існує безліч інших жахливих і нових способів померти, які все ще використовуються в усьому світі. Про це пише Daily Star.

Одним з особливо похмурих методів є підвішування на крані, яке слідує принципам довгого підвішування, під час якого на шиї зав'язується петля, а під людиною відчиняється люк. Найчастіше "довге падіння" миттєво ламає людям шию. Різниця з підвішуванням на крані полягає в тому, що вбиту людину піднімають набагато повільніше, що виключає можливість миттєвого перелому шиї і натомість покладається на набагато повільніший процес задушення.

Підвішування краном працює так само, як підвішування без тривалого падіння, і досі використовується в Бангладеші, Ірані, Іраку, Єгипті, Кенії, Зімбабве, Сінгапурі, Південній Кореї, Пакистані та Індії. У цьому методі людей душать повільно.

Однак підвішування на довгому падінні досі використовується в деяких країнах як більш людяний варіант висіння без падіння. Японія досі використовує його як метод страти — вирок, нещодавно винесений 45-річному Сіндзі Аобі, який убив понад 70 осіб, підпаливши студію. Японський метод передбачає, що декільком тюремним службовцям доводиться одночасно натискати кнопки, щоб відчинити люк.

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Один з методів, що не відрізняється від методу, використаного щодо Сміта, але, як повідомляється, є менш гуманним, є такий, коли цілі кімнати використовувалися як герметичні газові камери. За словами колишнього тюремного наглядача Кліфтона Даффі: "Є свідчення крайнього жаху, болю та удушення. Очі вилазять. Шкіра стає пурпурною, і жертва починає пускати слини".

Попри це, цей метод страти, як і раніше, можливий у семи штатах США.

Забивання камінням може здатися чимось із стародавнього світу, але воно все ще використовується сьогодні, попри те, що це один із найповільніших способів зробити це. Це рідкість, але одну людину закидають камінням та палицями, поки вона не знепритомніє і не помре від отриманих травм.

Жертв якимось чином утримують, нібито іноді в ямі у землі, висунувши лише голови. Вважається, що цей метод здебільшого використовується в громадах, що живуть за законами шаріату, хоча повідомлення про нього надходили і в Центральній Америці.

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За даними газети The Sun, у Кримінальному кодексі Ірану йдеться: "Розмір каменю, який використовується для забивання камінням, не повинен бути надто великим, щоб убити засудженого одним або двома кидками, і водночас не повинен бути надто маленьким, щоб називатися каменем".

Розстріл – відомий метод, що має довгу історію та пов'язаний з військовими. У п'яти штатах США це все ще залишається крайнім заходом. У повідомленнях стверджується, що Північна Корея часто може використовувати цей метод.

Ідея розстрільної команди може бути розвинена за рахунок використання зенітної гармати. У повідомленнях стверджується, що Північна Корея, як відомо, теж використовувала їх для цього, а південнокорейська розвідка одного разу назвала це улюбленим методом Кім Чен Ина щодо припинення людського життя.

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Один перебіжчик стверджує, що бачив, як 11 музикантів стратили за виготовлення порнографічних матеріалів та засудили до смерті із застосуванням масивної зброї.

Він сказав: "Те, що я побачив того дня, спричинило в мене нудоту. Їх прив'язали до кінців зенітних знарядь. Пролунав постріл, шум був оглушливим, просто жахливим. І гармати стріляли одна за одною. Музиканти просто зникали щоразу, коли у них стріляли. Їхні тіла були розірвані на шматки, повністю знищені, кров та шматки летіли всюди".

У Саудівській Аравії вважається, що обезголовлення, як і раніше, використовується, що робить її єдиною країною, яка це робить. 2022 року в країні було страчено 196 людей.

Нагадаємо, донька загиблої жінки особисто зустрілася з її убивцею та поцілувала його. Відомо, навіщо вона приїхала до нього.

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