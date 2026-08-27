Британія виявила російські підводні човни / © НАТО

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Російські спеціалізовані підводні човни здійснювали обстеження критично важливої ​​підводної інфраструктури в британських водах та навколо них.

Про це свідчить звіт Дослідницької служби Конгресу, пише UK Defence Journal.

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У звіті йдеться про розкриття британським урядом у квітні 2026 року інформації про приховані зусилля Росії «здійснювати гібридну війну проти Великої Британії та її союзників», використовуючи спеціалізовані підводні човни для дослідження критично важливої ​​підводної інфраструктури.

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Дослідники припускають, що таке обстеження з боку РФ, можливо, має на меті підготовку до майбутніх диверсій.

«Задіяні судна належать Головному управлінню глибоководних досліджень Росії, відомому як ГУГД. Це спеціалізований підрозділ російських Збройних сил, що підпорядковується безпосередньо Міністерству оборони», — йдеться у звіті.

Підводні човні РФ у водах Великої Британії — що відомо

Нагадаємо, Лондон заявив, що зірвав операцію Москви у Північній Атлантиці і пригрозив Москві «серйозними наслідками».

Велика Британія застерегла президента РФ Володимира Путіна від пошкодження підводних кабелів та трубопроводів країни після місячної операції з відстеження трьох російських підводних човнів у прилеглих водах.

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Раніше розслідування Financial Times виявило, що російське судно вистежувало підводні кабелі, що забезпечують країни Європи доступом до Інтернету, енергетики, військового зв’язку та фінансових операцій.

В останні роки в Балтійському морі було пошкоджено кілька комунікаційних кабелів та газопроводів, що спонукало НАТО активізувати свої зусилля щодо моніторингу регіону.

Щоб запобігти майбутнім інцидентам, Велика Британія ухвалила рішення розгорнути свою авіаносну групу на Крайній Півночі, патрулюючи район між північними британськими водами та Арктикою.

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