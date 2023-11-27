Підводний тунель до Криму за планом Китаю та Росії: в КНР зробили різку заяву щодо будування

У КНР в категоричній формі ухилилися від відповіді шодо багатомільярдного проєкту в українському Криму.

Міністерство закордонних справ Китаю різко відреагувало на повідомлення ЗМІ про нібито плани Росії та Китаю побудувати підводний тунель до Криму. У відомстві КНР таку інформацію вважають безпідставною і такою, що не має бути прокоментована.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь під час відповіді на питання кореспондента "Укрінформ".

"Це повідомлення позбавлене підстав, я не коментуватиму його", - сказав Ван.

Нагадаємо, видання The Washington post напередодні надало інформацію про те, що російські окупанти та китайські бізнесмени наприкінці жовтня 2023 року таємно обговорили плани будівництва підводного тунелю, який має з'єднати Росію із тимчасово захопленим Кримом. Він має нібито слугувати транспортним маршрутом, захищеним від українських атак.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КРИМСЬКИЙ МІСТ - ВСЬО?! Путін хоче побудувати тунель, щоб з’єднати Росію з Кримом!

Раніше в ексклюзиві ТСН.ua журналісти докладно розібрали плани очільника Кремля Путіна і його новий багатомільярдний проєкт в українському Криму.

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