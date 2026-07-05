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Кораблі Китаю та РФ вийдуть на спільні патрулі — що готують дві країни
У китайському відомстві запевняють, що спільні навчання із РФ начебто «спрямовані на спільне вирішення проблем безпеки та підтримку регіонального миру та стабільності».
Китай і Росія проведуть у липні спільні військово-морські навчання у водах і повітряному просторі поблизу Циндао, а потім спільне морське патрулювання в Тихому океані.
Про це повідомило Міністерство національної оборони Китаю в неділю, 5 липня.
У заяві китайського відомства сказано, що військове навчання «Спільне море 2026» є частиною щорічного плану співпраці між військовими країнами, яке начебто «спрямоване на спільне вирішення проблем безпеки та підтримку регіонального миру та стабільності».
«Після навчань деякі сили з обох сторін проведуть спільне морське патрулювання у відповідних водах Тихого океану. Це частина щорічного плану співпраці між китайськими та російськими військовими, спрямованого на спільне вирішення проблем безпеки та підтримку регіонального миру та стабільності», — йдеться у повідомленні.
Відносини між Росією та Китаєм — що відомо
Нагадаємо, у травні стало відомо про таємні військові тренування РФ у Китаї, під час яких провели підготовку для сотень військових і участь вищого командування обох країн. Про це свідчать дані від анонімних політиків, ознайомлених з інформацією з таємних документів.
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