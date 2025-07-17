Підвищення пенсій: у Мінсоцполітики відповіли, чи очікувати українцям їх зростання цього року

Чи підвищать пенсії українцям цього року

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Чи буде індексація пенсії цього року

Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики, в ефірі «Радіо Свобода» пояснила, що згідно з чинним законодавством, індексація пенсій проводиться лише раз на рік — у березні. Механізм передбачає тільки одну таку процедуру протягом року, і наразі немає правових підстав для повторних індексацій.

Основне підвищення пенсій в Україні цього року вже відбулося, і, за словами представників Міністерства соціальної політики, подальші зміни розмірів виплат можливі лише у випадку значного покращення фінансової ситуації в країні.

Чи можливі додаткові виплати

Водночас Марчак зазначила, що міністерство постійно моніторить фінансову ситуацію в Пенсійному фонді, зокрема надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ). Якщо в бюджеті Пенсійного фонду з’явиться додатковий ресурс, тоді можуть бути ініційовані пропозиції щодо посилення соціальної підтримки. Однак для цього потрібне буде окреме рішення уряду.

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Дарія Марчак також наголосила на важливості розрізнення двох основних груп пенсіонерів:

Особи, які отримують страхові пенсії: Ці виплати фінансуються з коштів, що надходять від працюючих громадян у вигляді ЄСВ. Це є основою солідарної пенсійної системи.

Отримувачі пенсій за спеціальними програмами. Це окрема категорія пенсіонерів, для яких пенсійні програми були запроваджені парламентом у різні роки. Такі пенсії фінансуються безпосередньо з державного бюджету.

Щодо останньої категорії, заступниця міністра підсумувала, що їхнє фінансування напряму залежить від загального бюджету країни. Враховуючи нинішні економічні реалії, можливості для додаткового збільшення цих виплат у 2025 році виглядають малоймовірними.