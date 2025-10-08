Підвищення рівня моря може затопити понад 100 мільйонів будівель: чи загрожує це Україні

Повінь/ Архівне фото / © ДСНС

Підвищення рівня світового океану, спричинене глобальним потеплінням, може призвести до затоплення понад 100 мільйонів будівель до 2100 року. Канадські вчені з Університету Макгілла в Монреалі провели першу масштабну оцінку, яка розглядає наслідки підтоплення для будівель по всьому світу. Вони попереджають, що значну частину цієї руйнації вже неможливо зупинити, навіть якщо будуть виконані всі кліматичні зобов’язання.

Про це пише Daily Mail.

Наслідки, яких не уникнути

Вчені, поєднуючи супутникові дані високої роздільної здатності та інформацію про висоту місцевості, змогли оцінити, скільки саме будівель буде затоплено за різних сценаріїв підвищення рівня моря — від 0,5 метра до 20 метрів.

Основний фокус дослідження був спрямований на країни так званого Глобального Півдня (Африка, Південно-Східна Азія та Центральна і Південна Америка), оскільки ці регіони мають найменші можливості для адаптації.

Результати шокують:

Навіть невелике підвищення на 0,5 метра затопить 3 мільйони будівель лише у країнах Глобального Півдня.

Якщо будуть виконані умови Паризької угоди (досягнення чистого нуля до 2050 року), рівень моря все одно зросте щонайменше на 0,9 метра до 2100 року. Це призведе до затоплення 5 мільйонів будівель.

У найгіршому випадку, якщо викиди не будуть скорочені, рівень моря може зрости на 5 метрів у найближчому столітті, що поставить під загрозу до шостої частини всіх будівель на Глобальному Півдні.

Співавтор дослідження, професор Наталя Гомес підкреслює незворотність цього процесу.

«Підвищення рівня моря є повільним, але нестримним наслідком потепління, який уже впливає на прибережні популяції і триватиме століттями,» — заявила науковиця.

Катастрофічні сценарії для світу

Потепління клімату призводить до підвищення рівня моря через танення полярних льодовиків та теплове розширення води. Вчені припускають, що, якщо світ не досягне «чистого нуля», рівень води може зрости на 5-20 метрів.

У разі підвищення на 5 метрів буде затоплено 45 мільйонів будівель лише у країнах Глобального Півдня.

У найгіршому сценарії (підвищення на 20 метрів) під водою опиняться 136 мільйонів будівель.

У цьому катастрофічному сценарії під загрозою опиняться не лише бідні країни, а й великі міста Європи та Північної Америки. Дослідники прогнозують, що в Лондоні припливна повінь сягне віддалених районів, а в США під ударом опиняться такі великі міста, як Нью-Йорк, Майамі та Новий Орлеан, особливо якщо обвалиться льодовик Туейтса в Західній Антарктиді.

Загроза критичній інфраструктурі України

Наслідки глобального підвищення рівня моря виходять далеко за межі лише затоплених будівель. Близько 30% населення світу проживає в межах 50 км від узбережжя, а 20 із 26 найбільших мегаполісів світу розташовані на узбережжі.

Професор Ерік Гелбрейт, ще один співавтор дослідження, наголошує на економічних наслідках підвищення рівня світового океану.

«Ми всі покладаємося на товари, продукти харчування та паливо, які проходять через порти та прибережну інфраструктуру, що зазнає впливу від підвищення рівня моря. Руйнування цієї критично важливої інфраструктури може викликати хаос у нашій глобально взаємопов’язаній економіці та продовольчій системі», — пояснив професор.

Хоча дослідження зосереджувалося на Глобальному Півдні, карта затоплення, створена вченими, демонструє ризики і для Чорноморського узбережжя. Українські міста-порти, як-от Одеса, Херсон та Миколаїв, розташовані у низинних дельтах річок, що робить їх, а також прилеглі сільськогосподарські угіддя, надзвичайно вразливими до підвищення рівня моря та посилення штормових припливів.

Згідно з попередніми українськими та міжнародними дослідженнями, саме ці регіони, де зосереджена ключова логістична та промислова інфраструктура, можуть постраждати від постійних підтоплень уже до середини століття, що вимагає негайних заходів щодо зміцнення берегової лінії та портових споруд.

