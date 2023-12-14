Підземне місто: людям пропонують бронювання місця у бункерах, здатних вмістити 10000 людей (фото)

У США співтовариство "судного дня" шукає мешканців для проживання у своїх 575 бункерах, які, як повідомляється, можуть умістити до 10 000 осіб.

Про це пише Metro.

У гірському масиві Блек-Гіллз у Південній Дакоті колишню військову базу, на якій зберігалися боєприпаси, було перепрофільовано на бункери.

Відтоді база була перетворена на придатні для життя бункери, покликані забезпечити "епічний проєкт гуманітарного виживання" – не лише для 1% найбагатших людей.

Бункери у США / Фото: Jam Press

Данте Вічіно, виконавчий директор компанії Vivos, яка керує бункерами "судного дня", розповів: "Середні люди" тепер можуть зарезервувати своє місце на випадок, якщо вибухне пекло. Vivos, тепер відомий як епічний гуманітарний проєкт виживання, повністю готовий до будь-яких подій і в будь-який час".

Бункери у США / Фото: Jam Press

Вічіно сказав, що члени групи "судного дня" – це не "виживальники" чи "еліта", а "добре освічені, середні люди", які хочуть захистити свої сім'ї у нестабільні часи.

Він додав: "Їхній економічний профіль також різноманітний: від прибутків представників нижчого середнього класу до заможних людей. Коли решта шукатиме рішення, наші члени вирушать у призначений їм притулок разом із сотнями однодумців, готових замкнути двері та пережити будь-які погрози, які можуть відбуватися нагорі".

Бункери у США / Фото: Jam Press

Повідомляється, що притулки розраховані щонайменше на один рік автономної роботи без необхідності повернення людей на поверхню. Вічіно назвав "загрозу" COVID-19, війну в Україні та напруженість у відносинах з Китаєм та Близьким Сходом як причини зростання попиту.

Він сказав: "Ми живемо в дуже небезпечні часи, тому необхідність мати притулок, який гарантує життя, є обов'язковою для тих, хто хоче пережити ці події на рівні вимирання та мати можливість після цього безпечно вийти на поверхню".

Бункери у США / Фото: Jam Press

Сучасні бункери мебльовані та наповнені всім необхідним на пишному відкритому плануванні. У вітальні є дивани, килим та журнальний столик, а кухня повністю обладнана холодильником з морозильною камерою, мікрохвильовою піччю, духовкою, пральною машиною та обіднім столом.

Бункери у США / Фото: Jam Press

Для спалень та ванних кімнат охочим надається чотири варіанти. План А – чотири кімнати з двома односпальними ліжками, одна спальня з двоспальним ліжком і одна ванна кімната. План Б – чотири кімнати з двома односпальними ліжками, одна спальня з двоспальним ліжком, одна ванна кімната і одна душова.

Бункери у США / Фото: Vivos xPoint

План C пропонує дві кімнати з двома односпальними ліжками, одну спальню з двоспальним ліжком, одну головну спальню з власною ванною кімнатою та одну ванну кімнату. План D передбачає вісім спалень з односпальними ліжками та три ванні кімнати.

Бункери у США / Фото: Vivos xPoint / Фото: Jam Press

Вічіно сказав: "Кількість запитів і заявок зросла більш ніж на 2000% у річному обчисленні, плюс продажі зросли більш ніж на 300% і зростають у геометричній прогресії. Здається, всі стрибають із паркану і хочуть негайного вирішення проблеми виживання. Будівництво нового бункерного комплексу може зайняти від дев'яти до 12 місяців залежно від масштабу, розташування та наявності матеріалів та робочої сили.

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Комплекс у США називається Vivos Xpoint, але компанія також будує Vivos Europa, розташовану в горах Німеччини.

Нагадаємо, цього року у Данії частково відкрили для публіки секретний ядерний бункер. Його існування десятиліттями трималося в таємниці.

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