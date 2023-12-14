Підземне місто: людям пропонують бронювання місця у бункерах, здатних вмістити 10000 людей (фото)

Покупці житимуть у 575 бункерах, "коли почнеться пекло".
У США співтовариство "судного дня" шукає мешканців для проживання у своїх 575 бункерах, які, як повідомляється, можуть умістити до 10 000 осіб.
Про це пише Metro.
У гірському масиві Блек-Гіллз у Південній Дакоті колишню військову базу, на якій зберігалися боєприпаси, було перепрофільовано на бункери.
Відтоді база була перетворена на придатні для життя бункери, покликані забезпечити "епічний проєкт гуманітарного виживання" – не лише для 1% найбагатших людей.
Данте Вічіно, виконавчий директор компанії Vivos, яка керує бункерами "судного дня", розповів: "Середні люди" тепер можуть зарезервувати своє місце на випадок, якщо вибухне пекло. Vivos, тепер відомий як епічний гуманітарний проєкт виживання, повністю готовий до будь-яких подій і в будь-який час".
Вічіно сказав, що члени групи "судного дня" – це не "виживальники" чи "еліта", а "добре освічені, середні люди", які хочуть захистити свої сім'ї у нестабільні часи.
Він додав: "Їхній економічний профіль також різноманітний: від прибутків представників нижчого середнього класу до заможних людей. Коли решта шукатиме рішення, наші члени вирушать у призначений їм притулок разом із сотнями однодумців, готових замкнути двері та пережити будь-які погрози, які можуть відбуватися нагорі".
Повідомляється, що притулки розраховані щонайменше на один рік автономної роботи без необхідності повернення людей на поверхню. Вічіно назвав "загрозу" COVID-19, війну в Україні та напруженість у відносинах з Китаєм та Близьким Сходом як причини зростання попиту.
Він сказав: "Ми живемо в дуже небезпечні часи, тому необхідність мати притулок, який гарантує життя, є обов'язковою для тих, хто хоче пережити ці події на рівні вимирання та мати можливість після цього безпечно вийти на поверхню".
Сучасні бункери мебльовані та наповнені всім необхідним на пишному відкритому плануванні. У вітальні є дивани, килим та журнальний столик, а кухня повністю обладнана холодильником з морозильною камерою, мікрохвильовою піччю, духовкою, пральною машиною та обіднім столом.
Для спалень та ванних кімнат охочим надається чотири варіанти. План А – чотири кімнати з двома односпальними ліжками, одна спальня з двоспальним ліжком і одна ванна кімната. План Б – чотири кімнати з двома односпальними ліжками, одна спальня з двоспальним ліжком, одна ванна кімната і одна душова.
План C пропонує дві кімнати з двома односпальними ліжками, одну спальню з двоспальним ліжком, одну головну спальню з власною ванною кімнатою та одну ванну кімнату. План D передбачає вісім спалень з односпальними ліжками та три ванні кімнати.
Вічіно сказав: "Кількість запитів і заявок зросла більш ніж на 2000% у річному обчисленні, плюс продажі зросли більш ніж на 300% і зростають у геометричній прогресії. Здається, всі стрибають із паркану і хочуть негайного вирішення проблеми виживання. Будівництво нового бункерного комплексу може зайняти від дев'яти до 12 місяців залежно від масштабу, розташування та наявності матеріалів та робочої сили.
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Комплекс у США називається Vivos Xpoint, але компанія також будує Vivos Europa, розташовану в горах Німеччини.
Нагадаємо, цього року у Данії частково відкрили для публіки секретний ядерний бункер. Його існування десятиліттями трималося в таємниці.
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