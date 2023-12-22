"Підземне місто терору": ізраїльські військові розповіли подробиці про тунелі ХАМАС у Секторі Гази

В житлових приміщеннях, обладнаних у тунелях, було знайдено запаси їжі та води.

Армія Ізраїлю у Секторі Гази зруйнувала ключові тунелі бойовиків терористичного угруповання ХАМАС, які під площею Палестини в престижному районі міста Газа.

Про це інформує Times of Israel.

"За словами військових, найвищі посадові особи ХАМАС ховалися під землею в цій мережі тунелів, коли терористичне угрупування почало атаку на півдні Ізраїлю 7 жовтня. Підземна мережа з'єднувала будинки, офіси і квартири-криївки високопосадовців ХАМАС, в тому числі Мухаммеда Дейфа, невловимого лідера військового крила терористичного угруповання, та Ях'ї Сінвара, його найвищого чиновника в Газі", - йдеться у повідомленні.

Ізраїльскі військові стежили за тунелями протягом кількох останніх днів. Повідомляється, що руйнувати тунелі доручили елітному інженерному підрозділу "Яхалом", а також 401-шій бронетанковій бригаді.

Представники ЦАХАЛ провели для ЗМІ екскурсію площею Палестини та входами в тунелі.

"Площа лежить у престижному районі Рімаль у місті Газа, який до війни вважався центром владної еліти анклаву, де мешкали високопосадовці терористичного угруповання, що править сектором. Як розповіли військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю журналістам, цим жвавим центром палестинської комерції криється ціла мережа тунелів ХАМАС, де переховувалися найвищі посадовці терористичного угруповання", - зазначається у публікації.

Крім того, військові заявили, що в житлових приміщеннях, обладнаних у тунелях, було знайдено запаси їжі та води. Загалом у ЦАХАЛ описали весь комплекс як "підземне місто терору", з'єднане з іншими важливими об'єктами підземної інфраструктури в секторі Гази.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористичне угруповання ХАМАС відхилило пропозицію Ізраїлю встановити тимчасове перемирʼя.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина виступила проти припинення вогню у Секторі Гази.

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