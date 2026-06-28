Атака на Росію / © із соцмереж

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Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України, лейтенант Сил оборони Андрій Коваленко вважає, що імпорт пального із третіх країн не врятує Росію від кризи, яка виникла через українські удари по нафтопереробному сектору.

Таку думку він висловив на сторінці у телеграм-каналі.

За його словами, Росія раніше сама експортувала майже 5 млн тонн бензину на рік, але через українські удари по НПЗ виробництво впало приблизно на 25%, і з кожним ударом відсоток тільки зростатиме.

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«Жодне імпортне джерело не здатне закрити діру такого розміру. Ані Білорусь, ані Казахстан не мають достатніх резервних потужностей, щоб підтримати росію у разі погіршення ситуації. Казахстан виробляє значно менше палива, ніж рф, і галузеві джерела сумніваються, що обсяги можливих поставок суттєво змінять ситуацію», — наголосив він.

Чи врятує морський імпорт пального

На його думку, морський імпорт не врятує Росію від паливної кризи. Це може бути лише тимчасовим рішенням і навряд чи забезпечить значні обсяги поставок. Причина — логістичні труднощі, високі ціни, санкційний тиск.

«Обсяги нафтоперероблення впали до фактично найнижчого рівня за понад два десятиліття. Простоює майже третина потужностей. Дефіцит торкнувся майже третини країни, включаючи Москву та Санкт-Петербург. І буде тільки зростати. Найцікавіше — сезонний пік в рф ще попереду, а саме — в серпні та вересні», — попередив він.



Коваленко вважає, що дефіцит переробних потужностей неможливо компенсувати імпортом із країн, які самі залежать від російської нафти як сировини.

«Налагодити потік навіть з Індії не вийде. Коротше кажучи, поки росія витрачатиме пальне на війну, росіяни будуть без пального. І це дуже вплине на економіку та решту справ в цій недоімперії», — підсумував він.

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Паливна криза у РФ — останні новини

За даними Інституту вивчення війни (ISW), паливна криза в Росії через українські атаки вийшла на новий рівень: нестача бензину та авіапалива змусила Москву скасувати обмеження на постачання пального та імпортувати із третіх країн.

Раніше стало відомо, що Росія шукає паливо у Казахстані та домовляється про купівлю 50 тисяч тонн бензину АІ-92 на тлі дефіциту пального, що виник після зупинки кількох великих нафтозаводів після успішних атак українських сил.

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