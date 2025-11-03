Пік заявок на захист у Швейцарії: країна фіксує рекордну кількість українців 18–22 років

Швейцарія / © Associated Press

Реклама

Від початку вересня, після того, як Україна дозволила виїзд за кордон чоловікам віком 18–22 роки, у Швейцарії помітно збільшилася кількість заяв на отримання статусу тимчасового захисту S від цієї вікової групи.

Про це повідомляє Swissinfo з посиланням на Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії (SEM).

Так, якщо наприкінці серпня в країні зареєстрували лише три заявки від чоловіків 18–22 років, то вже у вересні кількість заяв різко зросла: 33, 77 і досягла максимуму 185 у середині жовтня.

Реклама

Згідно з даними SEM, зараз чоловіки цієї вікової категорії становлять близько 30% усіх заяв на тимчасовий захист. В останні тижні помітна стабілізація, що свідчить про можливий кінець піку подань.

Нагадаємо, що наприкінці серпня уряд України змінив правила перетину державного кордону під час воєнного стану, дозволивши виїзд чоловікам 18–22 років.

Нагадаємо, що в українському консультаційному центрі в Берліні також фіксують різке збільшення кількості звернень від молодих чоловіків віком 18–22 роки.