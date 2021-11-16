Пили горілку зеленого кольору зі смаком іриски: у Казані вечірка до дня народження обернулася трагедією для друзів

Пили горілку зеленого кольору зі смаком іриски: у Казані вечірка до дня народження обернулася трагедією для друзів

Молодь отруїлася метанолом.

У столиці республіки Татарстан - у Казані сталося масове отруєння метанолом серед молоді. До лікарень потрапило 13 людей віком від 18 до 22 років.

Про це повідомила головна токсикологиня МОЗ Татарстану Алія Насибулліна, пише російський ТАСС.

Зазначається, що у всіх пацієнтів у крові виявлено метиловий спирт у різних концентраціях. За словами потерпілих, 15 листопада вони вживали горілку зеленого кольору зі смаком іриски на гуляння дня народження друга.

У результаті 10 пацієнтів перебувають з отруєнням у лікарні в середньому тяжкості, троє – у тяжкому стані. Одна з постраждалих перебуває у комі. Нібито у трьох потерпілих виявили набряк зорового нерва.

За словами Насибуллінової, як пишуть росЗМІ, пацієнти надійшли через 7–8 годин від моменту вживання алкоголю, а тому час було втрачено. Студенти не знали, що в алкоголі отрута, і тому не надавали значення першим симптомам.

За фактом отруєння порушено кримінальну справу щодо збуту товарів, які не відповідають вимогам безпеки.

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