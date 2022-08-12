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Пили воду з калюжі: в Австралії сім'я просиділа 2 дні у безлюдній пустелі через помилку навігатора

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Пили воду з калюжі: в Австралії сім'я просиділа 2 дні у безлюдній пустелі через помилку навігатора

Фото: pixabay.com

Автомобіль виявили в пустелі за 50 км від найближчого населеного пункту.

Помилка Google Maps спричинила інцидент. Навігаційна система завела автомобіль у безлюдну пустелю.

Про це йдеться в сюжеті каналу 7News.

Випадок трапився в Австралії. Сім'я з чотирьох людей вирушила в подорож з Квінсленду на кросовері, але не прибула до пункту призначення. Автомобіль заїхав у пустелю, застряг у піску, а мобільний зв'язок зник.

Родичі звернулися до поліції, після чого організували масштабну пошукову операцію. За два дні вертоліт рятувальників виявив застряглий автомобіль посеред австралійської пустелі за 50 км від найближчого населеного пункту.

Вертоліт підібрав водія та пасажирів та доправив їх у безпечне місце. Вони розповіли, що запаси їжі та води (у сім'ї була літрова пляшка на всіх) у них уже добігли кінця і довелося навіть пити воду з калюжі.

Раніше стало відомо, що у таборі для транзитних біженців з України біля словацького міста Ліптовський Мікулаш військові, які забезпечують порядок, виявили сліди бурого ведмедя. На місце візиту клишоногого викликали фахівців, які встановили фотопастки.

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Дата публікації
Перегляди
171
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